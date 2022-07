Marcao, el primer fichaje y la cimentación de la defensa

De forma algo más tardía de lo normal, el Sevilla anunció ayer, 11 de julio, el primer fichaje para la temporada 2022-23. El mercado marca sus pautas y condicionantes más allá de los deseos y necesidades de unos clubes que se topan con los límites financieros que los organismos, LaLiga y la UEFA, ponen para cuadrar presupuestos sin sobrepasar las normas del llamado fair play financiero. Aun así, Julen Lopetegui ya cuenta en la concentración de Corea del Sur con uno de los futbolistas que están llamados a cimentar uno de los pilares de su Sevilla: el sistema defensivo.

Marcos do Nascimento Teixeira (Londrina, 05-06-1996) ha firmado por cinco temporadas con el Sevilla, al que llega con 26 años recién cumplidos, la misma edad con la que llegó su compatriota Diego Carlos, traspasado al Aston Villa.

En teoría es el relevo natural de su compatriota en el eje de la zaga, con la ventaja de que es zurdo para poder jugar en el perfil izquierdo de una defensa en la que aún faltan efectivos y en la que el único del primer equipo específico en Seúl, Rekik, también es zurdo.

El esperado traspaso de Koundé no se produce y eso también condiciona el frenazo en las operaciones del Sevilla. El central francés aún no ha aterrizado en Seúl, donde ya están los otros internacionales que retrasaron su incorporación: Dmitrovic, Gudelj, Delaney y Munir, que ya se ejercitaron ayer, y Bono y En-Nesyri, que lo harán hoy. Augustinsson era otro de los que faltaba por llegar a Corea del Sur, pero ya no lo hará, dado que ayer también anunció el club su cesión al Aston Villa, con opción de compra. Se abre ahí un resquicio para reforzar el lateral zurdo, con el nombre de Reguilón sobre la mesa, aun con la dificultad de su alta ficha en Londres.

De momento, y en espera de la resolución del caso Koundé, Lopetegui está viendo cómo los principales cambios se producen en la defensa, cuya fortaleza ha cimentado su éxito y la competitividad del Sevilla en las tres temporadas que lleva al frente del banquillo.

Marcao es un futbolista de envergadura, 1,85, y personalidad, sin balón y también con él. En el Galatasaray era muy querido por su carisma como capitán del equipo, pese a su juventud –acaba de cumplir 26 años– y que no llevaba mucho tiempo en Estambul. Allí coincidió, desde que llegara procedente del Chaves portugués en enero de 2019, con Fernando, justo antes de que el formidable centrocampista brasileño fuera llamado por Monchi en el verano de la llegada de Lopetegui. También compartió vestuario con el ex sevillista Mariano, campeón de la Europa League con Emery en 2015 y 2016.

"Estamos muy contentos con su llegada, seguro que nos va a aportar muchísimo", aseguraba Fernando Navarro sobre Marcao. "Es un jugador que conocemos mucho, desde hace tiempo, y seguro que va a sumar virtudes al equipo que hay, a una base importante de jugadores que en los últimos tres años lo han hecho muy bien. Seguro que va a ofrecer buenos rendimientos", insistía.

El jugador no tendrá ningún problema para adaptarse rápidamente. En su primera sesión de entrenamiento, la de ayer por la tarde en el Olímpico de Seúl, estuvo muy cerca siempre de Fernando. Los brasileños suelen tener mucha facilidad para hacerse con el castellano, tan similar en algunos aspectos a su portugués natal. Y todo esto invita a que Marcao pueda vestirse ya de sevillista el sábado ante el Tottenham, en el primer test de pretemporada.

Que haya llegado a Seúl al tercer día de trabajo ayuda a su adaptación para integrar esa línea que viene siendo la coraza del Sevilla de Lopetegui. También cómo ha sido acogido por sus nuevos compañeros. "Sí. Una de las cosas más significativas de este grupo es lo abierto que es, lo acogedor que es, y en este caso, con el cicerone de Fernando, que ya lo conocía de Turquía, seguro que va a ser fácil su adaptación", reconocía Fernando Navarro al respecto.

La primera gran inversión del Sevilla 22-23, 12 millones más tres en variables, ha sido por un central. Tiene que llegar otro al menos. Y un lateral zurdo. Marcao inicia el proyecto desde atrás.