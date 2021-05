Marcelino: "Es emocionante y beneficia a la Liga que 4 equipos luchen por el título"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, cree que es "muy emocionante" que cuatro equipos luchen por el título a sólo cinco jornadas para el final, entre ellos su rival de mañana, el Sevilla, y considera además que esa pugna "beneficia a LaLiga".

"Hay más igualdad en los equipos y el hecho de jugar sin publico hace que todo este aún mas igualado. Se ve en los resultados que el numero de victorias en casa disminuye y aumentan los empates. Está muy emocionante", incidió el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al partido en el Sánchez Pizjuán.

En el caso del Sevilla Marcelino considera "un exitazo" que el conjunto dirigido por Julen Lopetegui se mantenga en esa pelea en la que considera que se encuentran fruto de su "trabajo, gran juego y grandes resultados".

"Es un gran equipo. Son muy poderosos físicamente, con calidad, quieren el balón, son verticales, tienen muy buen juego por fuera y buenos futbolistas por dentro y una estructura defensiva muy sólida. Es muy completo", resumió Marcelino antes de avanzar la "ilusión" y ambición" del Athletic de tratar de ganar en Nervión.

Cuestionado sobre su estancia en el Sevilla en la temporada 2011-2012 admitió que no estuvo "muy atinado en la confección de aquella plantilla", que "necesitaba un cambio importante, como así se produjo después de un año y medio".

"Es una de nuestras pocas experiencias no positivas a nivel de resultados, pero me quedo con las cosas buenas, que fueron bastantes. Haber conocido a un gran profesional como Monchi, a unos dirigentes que me mostraron todo el cariño. Guardo muy buena relación con todos ellos y les deseo lo mejor", admitió.

Acerca de su equipo el asturiano avanzó que no convocará a ningún futbolista del filial para este encuentro y que tanto Nico Williams como Aitor Paredes, citados en el último partido contra el Atlético y que jugaron ayer con el Bilbao Athletic ante el Tudelano, no viajarán a la capital andaluza.

Avanzó además que tanto el menor de los Williams como el también todavía juvenil Nico Serrano "lo lógico" es que la próxima temporada estén en la dinámica del primer equipo, "ya sea de forma continuada o subir y bajar, porque lo que interesa a los jóvenes es competir cada domingo".

Por último Marcelino dejó entrever también que Asier Villalibre repetirá como titular por tercera jornada consecutiva en el Pizjuán y que Iñaki Williams, que "necesita un descanso físico y mental", volverá a ocupar plaza en el banquillo.

"Ahora Villalibre está bien y necesitamos verlo. La dos finales de Copa han influido a nivel mental más a unos jugadores que a otros y Williams no lo está pasando bien. Necesita nuestro apoyo para encontrar a ese futbolista que sabemos que es", concluyó.

