Mariano vuelve al grupo y Alonso aún espera a los argentinos y a Gudelj

El entrenamiento del Sevilla de este miércoles ha contado con la presencia de Mariano Díaz, quien se encontraba apartado del grupo a causa de una lesión muscular. El hispano-dominicano fue la principal novedad en la sesión que Diego Alonso preparó en horario de tarde para que pudieran llegar algunos internacionales, hecho que sí hicieron En-Nesyri, Lukébakio y Juanlu.

El delantero ex madridista se lesionó en el rato que jugó en Barcelona, pero ya se encuentra recuperado, por lo que el Sevilla ha logrado vaciar la enfermería después de que Lamela ya trabajara también el lunes. Hay que recordar que Nianzou y Marcao ya antes del parón estaban trabajando con el equipo.

Sólo tres internacionales se incorporaron en este entrenamiento, En-Nesyri, Lukébakio y Juanlu. Los convocados por sus selecciones, nueve en total en este parón, cerraron sus participaciones en la jornada FIFA y ya regresan (los últimos, Acuña y Ocampos) para ponerse a las órdenes de Diego Alonso. Ya el lunes pudieron entrenar en Sevilla Jesús Navas, Sow y Nyland tras jugar el domingo con España, Suiza y Noruega.

Y este mismo miércoles de madrugada, con la victoria de Argentina en Perú (0-2) en una gran exhibición de Messi, los internacionales del Sevilla cerraron su participación en los partidos de selecciones. Ocampos no jugó, mientras que Acuña estuvo en el campo algo más de diez minutos. El extremo jugó algo, muy poco, en el partido anterior de los albicelestes, el 1-0 ante Paraguay en el Monumental de Buenos Aires.

Unas horas antes, todavía el martes, Gudelj y En-Nesyri disputaron los últimos partidos con Serbia y Marruecos. El primero selló con su selección la clasificación para la Eurocopa. Serbia ganó por 3-1 a Montenegro y Gudelj jugó 67 minutos, siendo titular y actuando en el centro del campo. Por su parte, el delantero salió de suplente (en el minuto 68) en el triunfo de los suyos sobre Liberia (3-0) en la fase de clasificación para la Copa de África.

Hay que recordar que Lukébakio, protagonista en el anterior partido de Bélgica con un doblete (uno de ellos un golazo) sobre Austria, estaba en el banquillo cuando se suspendió el Bélgica-Suecia por los atentados yihadistas que les costó la vida a dos aficionados nórdicos. Mientras Juanlu no jugó ni un minuto con la sub 21 en el 0-4 a Kazajistán. El sevillista, no obstante, debutó en el partido anterior.