Monchi ratifica a Sergio Ramos: "Nunca fue una opción"

Asunto zanjado... por ahora. El verano es largo y a poco que Sergio Ramos tarde en firmar por algún club, que seguro que los hay de alto copete que está tras sus pasos, volverá a surgir el rumor. Porque hasta ahora no ha sido sino un rumor, algunas veces con visos de auténtica ciencia ficción. Monchi ratificó al camero y reiteró que "nunca ha sido una opción".

El director general deportivo del Sevilla fue preguntado, tangencialmente, por el asunto, cómo no, en Madrid, durante su pequeña colaboración con Deportes Cuatro para los análisis previos y los pronósticos de la Eurocopa. Ahí se mostró contundente Monchi: "La vuelta de Sergio Ramos nunca ha sido una opción ni para el ni para nosotros".

Curiosamente casi coincide en las palabras con Sergio Ramos, como si fuera un pacto. El camero dijo en la rueda de prensa posterior a su despedida del Madrid lo siguiente: "A día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla".

¿Cómo sabía Sergio Ramos que el Sevilla no contemplaba esa opción y cómo sabía Monchi que el futbolista no tenía Nervión como opción? Bueno, es fácil de colegir. René Ramos lleva a varios futbolistas de la cantera del Sevilla y mantiene hilo directo, por tanto, con Monchi, por lo que el asunto del futuro de Sergio Ramos saldría a colación, aunque sólo fuera por interés humano, no profesional.

Monchi reiteró más o menos el mismo mensaje que Sergio Ramos ante las cámaras de Cuatro: "Como él ha dicho lleva al Sevilla en el corazón, porque es un jugador nacido en esta cantera. Pero no es el momento ni la situación para cruzarse los caminos ni nunca ha sido una posibilidad".

Sergio también dijo literalmente: "Es un momento diferente, tanto para ellos como para mí, no se contempla". Es decir, sinergia sí que ha habido. Otra cosa es que fuera sólo para la emisión de mensajes rotundos sobre ese rumor que nació y creció en Madrid, no en Sevilla, donde ni siquiera una foto trasladada a través de las redes sociales de René Ramos con Monchi hizo prender la mecha de la pólvora informativa.