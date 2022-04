Monchi: "No cierro la puerta a Martial, aunque es caro"

Martial se perderá el partido del jueves con el Levante y puede que el del Cádiz el viernes 29. Además de otros asuntos de actualidad, en su intervención en Radio Sevilla el director general deportivo del Sevilla ha tratado sobre el caro delantero propiedad del Manchester United, a cuya continuidad no ha cerrado la puerta, aunque parece completamente inviable.

El futbolista aún tiene pendientes costes de amortización, pese a que el Mónaco lo traspasó con 18 años en 2016 por 60 millones de euros, según Transfermarkt, a lo que habría que sumar la renovación que hizo posteriormente en Old Trafford. Su cesión fue cara, sobre unos 5 millones de euros de coste según algunas fuentes. Pero Monchi quiso aclarar que no tanto como apareció publicado.

"Martial es un magnífico jugador, es muy bueno, pero ha llegado sin conocer el idioma, la ciudad... ha tenido lesiones -explicó el gestor sevillista-. Tiene un coste alto porque costó 80 millones y un salario muy alto, aunque nosotros no tenemos que pagarlo todo, porque se hizo una buena negociación cuando conseguimos su cesión. No cierro la puerta a su continuidad aunque hay muchas cosas que ver", señaló.

Monchi sigue creyendo en Martial, otra cosa es que el contexto económico se presente contrario a su continuidad. "Desgraciadamente es difícil analizar el rendimiento de Martial cuando ha estado lesionado y ahora se ha vuelto a lesionar. Su cesión ha sido menos costosa de lo que la gente se cree, pero no deja de ser una apuesta importante. Nada de seis o siete millones. Es un jugador que necesita estar al cien por cien por su musculatura. Ayer estaba haciendo un buen partido". La entrada impune de Camavinga lo rompió y rompió el partido.

Y confirmó que será baja el jueves. "Para el jueves seguro que no estará, no tiene buena pinta". ¿Varias semanas? "No, no, porque entonces me moriría, esperamos que pueda volver a jugar en lo que queda de temporada", matizó sin dar más pistas.

A este respecto, habló también de cómo están influyendo las lesiones en el rendimiento del equipo. "Dije ayer que el partido era una foto de la temporada. Logramos hacer al Madrid mucho menos de lo que es. Generamos dudas en el Madrid, pero de momento se nos cae Martial, el Papu se tiene que cambiar porque podía lesionarse, Acuña igual, Lamela contracturado, Tecatito con molestias, Diego Carlos, Rakitic... Me daba pena porque ayer cuando íbamos ganando en la primera parte repasaba la temporada y sentía que esta plantilla ha podido hacer algo muy importante, pero no nos han dejado las lesiones. No es una excusa, son atenuantes. Me da pena lo que ha pasado".