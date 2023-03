Monchi: "El médico me dijo el otro día que me iba a morir en el campo"

Más temprano de lo habitual en el horario español, condicionado por las dos horas de más que hay en Estambul respecto a Sevilla, Monchi ha realizado el tradicional análisis del partido del Sevilla en sus viajes europeos. Ante la prensa desplazada para el partido con el Fenerbahçe, el director general deportivo ha realizado un análisis de la actualidad, aunque centrada en esta cita a cara o cruz.

Monchi ha dejado una frase que ilustra sobre ese estado de incertidumbre, inquietud extrema hasta llegar a la ansiedad, que están viviendo los gestores del Sevilla por la situación del equipo. "El médico me dijo el otro día que me iba a morir en el campo".

Marcar para evitar el sufrimiento

Lo dijo a colación del sufrimiento que prevé, de nuevo, para este partido. "Esperemos que no se dé y que pueda sufrir un poco menos, pero vamos a sufrir porque no es un resultado definitivo (2-0 en la ida) y, si no hacemos un gol, vamos a tener momentos complicados", reconoció el gestor isleño.

Pero la idea es cerrar el pase a cuartos de final de la Europa League, para lo que será necesario, como dijo Sampaoli, tener acción y no sólo reacción: "Venimos con ese objetivo, con un buen resultado que no es definitivo y tendremos que saber sufrir, manejar los tiempos de partido y mejorar algunas cosas en las que no estuvimos bien en Sevilla, reforzando lo que hicimos mejor, sobre todo en el segundo tiempo".

El precedente de Eindhoven

Monchi recordó que con un 3-0, el Sevilla manejó la vuelta en Eindhoven hasta que el partido se enconó al final llevando a cierta angustia en los instantes postreros. "El resultado es algo peor que el de Eindhoven y allí sufrimos, así que tiene que ser un buen ejemplo. El Fenerbahçe, como buen equipo turco, en las transiciones te suelen hacer daño. Hay que tener buenas vigilancias defensivas y jugar muy juntitos".

Otro aspecto importante es la tradicional atmósfera asfixiante de los estadios turcos. "El ambiente sabemos que va a ser muy a favor de ellos, sabemos cómo aprieta esa afición y es un hándicap que tendremos que sortear, pero me pongo a pensar en los jugadores que van a estar en el partido y tienen muchas tablas. Puede ser incluso una motivación para el futbolista".

El rival, descansado ante un Sevilla justito

Otro aspecto clave será medir los esfuerzos. El Fenerbahçe no tuvo jornada liguera el pasado fin de semana, deferencia de la Superliga turca, mientras que el Sevilla llega con tocados y bajas tras la batalla con el Almería. "Evidentemente puede ser un hándicap porque hay poca posibilidad de refresco. Con tantas lesiones, no estamos teniendo posibilidad de rotar y van a tener que repetir jugadores que jugaron el domingo. Pero como no tiene solución, hay que afrontarlo y superarlo como un obstáculo más".

Cuenta Monchi también con el compromiso absoluto del vestuario en el empeño de salvar al Sevilla en la Liga y llegar lejos en Europa Teníamos dos partidos importantes la semana pasada y, sufriendo, que a estas alturas es algo habitual con tantos problemas, pero se demuestra una cosa importante, que es que el equipo quiere. Puede estar más o menos afortunado, pero tiene corazón y tiene ganas y eso nos va a ayudar".

Cohesión de líneas, otra clave

"Lo ideal sería hacer gol", reconoce Monchi como no puede ser de otro modo. "Pero tenemos que intentar jugar más juntos. El míster lo tiene bien visualizado y vamos a ver un partido más parecido a Eindhoven. Los primeros 75 minutos allí son de los mejores que le hemos visto al equipo desde que llegó Jorge y esperemos que esté en esa línea".

La situación en la Liga también salió a colación, lógicamente. El Sevilla tiene un ojo en la cita del domingo en Getafe, un directísimo rival. "Yo quiero pensar que no vamos a sufrir hasta el final, pero los equipos de abajo no están fallando y la salvación se puede ir a 42 ó 43 puntos. Ahora tenemos una racha de rivales que están peleando abajo y vamos a ver, pero no llego tan lejos. Llego a ser capaces de hacer un partido serio hoy, al nivel que exige la competición y que el viernes podamos estar en el sorteo".

Por último, explicó la presencia de Marcao en Estambul: "Marcao ha pedido viajar por un tema personal y estar con el equipo. Soy optimista, creo que el parón -tras el Getafe-Sevilla y antes del Cádiz-Sevilla- nos va a venir muy bien, y que aunque sea de forma escalonada, tanto Marcao como Karim y Papu puedan estar a disposición y aportar su granito de arena".