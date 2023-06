Monchi se despedirá del Sevilla este viernes en el antepalco del Sánchez-Pizjuán

Monchi será despedido con honores por el Sevilla este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El club de Nervión ya anunció cuando informó oficialmente de su desvinculación el pasado viernes 16 de junio que su ex director general deportivo tendría una despedida oficial con honores. Y para ello le abrirá el antepalco, la zona noble del estadio. Será a partir de las 13:00.

El evento estaba pendiente de la agenda de Monchi, que pidió al Sevilla unos días para encontrar un hueco, dado que acaba de desembarcar en el Aston Villa como nuevo presidente de operaciones de fútbol.

Será la segunda ocasión en la que Monchi se despida del Sevilla, en el que empezó como secretario técnico en la primavera de 2000, cuando Roberto Alés le encomendó la tarea de montar una plantilla en plena crisis económica para buscar el ascenso, dado que el equipo había caído a Segunda División.

ℹ️ @leonsfdo se despedirá este viernes a las 13.00 horas en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán. 🏟️#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 22, 2023

Tras el logro de la mano de Joaquín Caparrós, Monchi y el Sevilla fueron creciendo de la mano en una segunda época dorada que ya casi se puede considerar la mejor de la historia del club de Nervión, primero con José María del Nido y luego con José Castro.

En dos periodos en el Sevilla, el gestor isleño consiguió once títulos: siete copas de la UEFA Europa League entre 2006 y 2023; una Supercopa de Europa (2006), una Supercopa de España (2007), dos Copas del Rey (2007 y 2010) y diez clasificaciones para la Champions (las últimas cuatro de forma consecutiva) en 19 clasificaciones para Europa.

Pese a que el final de esta segunda etapa no ha sido como nadie hubiese querido, no se puede negar la obviedad: el mejor Sevilla de la historia ha coincidido con Monchi al frente de la dirección deportiva. La gratitud, en una perspectiva amplia, debe ir muy por delante de las circunstancias puntuales de su marcha, en la que las responsabilidades deben repartirse, aunque quizá no sea este viernes el momento de mirar con lupa este detalle.

Llega el momento de decirle adiós a Monchi con honores. ¿Con una posible vuelta en el futuro? Eso ya nadie lo puede prever...