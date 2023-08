Monchi admite que es subordinado de Unai Emery en el Aston Villa

Monchi, con motivo del amistoso entre el Valencia y el Aston Villa, ha concedido una entrevista a Marca en la que desgrana algunos de los cambios que ha vivido desde que ha sido contratado como presidente de operaciones de fútbol del Aston Villa. Y también ha replicado a Isco sobre la acusación de éste de que lo agredió.

El gestor de San Fernando argumentó en su despedida del Sevilla que se fue porque ya no podía hacer en Nervión lo que había hecho siempre, que ya tenía más constreñida su área de influencia o de acción. "Si no soy al 100% Monchi mejor no estar", llegó a decir, poniendo el ejemplo de las botellas que antes movía a su antojo...

Ahora, en el Aston Villa, esa libertad de acción y ese movimiento de botellas también está constreñido, según reconoció. Claro que allí llegó con esas condiciones de inicio. De momento, tiene por arriba a Unai Emery, del que es un subordinado por mucho que sea el presidente de las operaciones de fútbol.

Así lo explicó: "Mi rol cambia un poco porque con la referencia máxima que es Unai Emery y desde ahí estamos Damià y yo gestionando el día a día del club en los aspectos deportivos. Estamos en un club con una capacidad de inversión mayor a la que tienen los clubes españoles, pero no podemos volvernos locos. Hay que cumplir con Premier y UEFA".

Implícitamente también deja caer que Damià Vidagany, ex director general de DV7 Group, grupo empresarial de David Villa, tiene mucho peso en las relaciones de poder en el club de Birmingham, ya que es el enlace entre Emery, su superior, y los propietarios de la entidad inglesa.

"Damiá y yo tenemos una ventaja, que los dos hemos trabajado con Emery. Yo en Sevilla y él en el Valencia. Sabemos cómo es. Unai no es complicado porque hay una cercanía muy grande. No tenemos reuniones fijas, pero desayunamos juntos, comemos juntos, tenemos los despachos uno al lado del otro. Nos empapamos de lo que Unai necesita en el día a día. Él marca los perfiles y el estilo del jugador y nosotros le vamos dando nombres y él valora y llegamos a la conclusión y fichamos", se extendió sobre el asunto.

Sin perder ni un segundo en el asunto Isco

Es la primera vez que Monchi habla de Isco después de que, también en Marca, el ya jugador del Betis asegurara que fue agredido por el ex director general del Sevilla. Y le dedicó varios segundos, ya que fue preguntado por ese grave desencuentro: "Cada uno somos dueños de nuestras palabras y nuestros silencios. Si él creyó oportuno contar eso sus razones tendría. Yo no perdí ni un segundo. Mirar hacia atrás nunca ha sido una forma de vida para mí".

"Yo miro hacia delante y la gente que me conoce sabe cómo soy. Las explicaciones hay que dárselas a los que no te conocen, como la gente la mayoría me conoce no hace falta dar explicaciones. Me desperté por la mañana un día y vi que tenía 60 mensajes y dije: 'algo ha pasado'. Si me hubiera cogido en Sevilla igual habría sido distinto. Pero estaba tan inmerso en la dinámica del día a día con dos operaciones abiertas... con lo de Isco no perdí ni un segundo", zanjó sobre el asunto.

Aquí puede consultar la entrevista íntegra en Marca.