Montiel: "El Sevilla es un club muy hermoso para competir"

El lateral argentino Gonzalo Montiel ha sido el segundo nuevo futbolista de la plantilla en ser presentado en una semana en la que tres de los seis nuevos fichajes de Monchi tienen previsto pasar por la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán para darse a conocer a los aficionados sevillistas. El siguiente será este viernes Thomas Delaney. Pero yendo uno a uno el turno era para Montiel, quien se mostraba muy contento por la nueva aventura que arranca, "porque es un club muy hermoso para competir".

A sus 24 años, Montiel, criado en la cantera de River Plate y una de las principales estrellas de los Millonarios en estas últimas campañas, con el hito de ganarle la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, inicia una nueva aventura en Europa, tal vez algo más tarde incluso de lo que se esperaba por su progresión como lateral derecho. "Han pasado muchas cosas en este tiempo, pero bueno surgió esto y me pareció un equipo fabuloso, muy grande y contento de venir aquí, de poder competir y de seguir creciendo como jugador", apuntaba el futbolista respecto al momento de iniciar la aventura.

En este sentido, Montiel apuntaba también algunos de sus objetivos: "Mi reto es seguir creciendo como persona, como jugador, que es lo principal, trabajar día a día para seguir mejorando y tratar de ayudar al equipo".

Es curioso el tráfico de futbolistas en los últimos tiempos que han tenido un pasado en River Plate. Son los casos de Mercado, que vino directamente de allí al Sevilla, y también de Ocampos, que fue una estrella en los escalafones inferiores de la 'Franja' y después pasó por Francia e Italia antes de llegar a la entidad nervionense. El último es Lamela, otro que fue un diamante en la cantera, pero que se fue pronto a la Roma. "Es verdad que aquí han venido muchos jugadores de River, de mí pueden esperar que vengo con mucha ilusión, humildad, trabajo, constancia y a dar todo de mí".

¿Qué espera de una afición que se asemeja también a la de allí en cuanto a fogosidad y aliento a su equipo? "Me han comentado todo lo que es acá mis compatriotas y por ello se me ha hecho mucho más fácil el día a día con ellos. Me han comentado que es algo parecido a los aficionados de River, sí, y estoy esperando a jugar para escucharla".

Montiel no tuvo dudas a la hora de decantarse por la oferta sevillista. "La clave es que es un equipo muy grande, me han comentado que tiene mucha historia y es un club muy hermoso para poder competir", consideraba antes de referirse a la competencia que espera con Jesús Navas en el lateral derecho: "Me he encontrado con Jesús, que principalmente es una buena persona, él me ha comentado mucho del club, es un gran referente y vengo a competir sanamente para jugar el máximo número de partidos posible".

Después de requerir su opinión sobre la posibilidad de que los argentinos no puedan acudir a jugar con su selección, pregunta de rigor en busca de una respuesta diferente y siempre con la misma contestación en todos los implicados. ¿Es el Sevilla aspirante al título de Liga? "Todavía no nos han comentado nada sobre la selección, pensamos primero en el sábado, que es el partido con el Elche y estamos pensando sólo en eso. Respecto a ganar la Liga, primero tenemos el partido del sábado que es el Elche, esto es así, partido a partido y después ya se verá".

Y para poner el punto final a esta presentación de Montiel, ¿qué destaca del juego del Sevilla? "Como juega, la intensidad, el ir a buscar siempre al rival, eso fue lo principal que me llamó la atención", consideraba el lateral argentino antes de vestirse de corto en el acto protocolario.