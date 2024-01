Obligados a afrontar la realidad

Aunque no quieran, pese a que las decisiones tomadas hagan pensar que no lo hacen, en el Sevilla están obligados a ver la realidad. La misma que les hunde en la tabla desde la primera jornada y que no les permite levantar el vuelo.

La liga del Sevilla se ha jugado esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán y se ha vuelto a perder. Un estadio que volvió a cumplir más que los propios jugadores, pero que acabó entre abucheos y cánticos en contra de una situación inaguantable que, aunque se quiera obviar, apunta al descenso.