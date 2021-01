Palop: "Bono está poniendo su nombre en letras de oro en el Sevilla"

Tres penaltis detenidos en 40 partidos es una cifra que habla muy bien de Bono, de nuevo héroe del Sevilla al detener la esperpéntica pena máxima que pitó el ártibro del partido en Mendizorroza en el minuto 89. El meta marroquí evitó que se castigase así el feo partido del equipo de Lopetegui y Andrés Palop lo elogió ayer: "Está poniendo su nombre en legras de oro en el Sevilla".

Era el segundo penalti que para Bono esta Liga, tercero como sevillista tras el que detuvo a Raúl Jiménez ante el Walverhampton en la Europa League. "La temporada de Bono está siendo extraordinaria. Sin ir más lejos, ayer, en ese minuto 89, donde el partido agonizaba y los tres puntos eran muy importantes, incluso se le ve relajado en esa situación de penalti, incluso se le ve sonriendo... Eso nos transmitió a nosotros confianza de que podía pararlo y ya vimos la resolución del penalti, haciendo una gran parada y salvando a su equipo, como frente al Betis también y en otras muchísimas ocasiones... Bono está poniendo su nombre en letras de oro en el club sevillista", explicó Palop en SFC Radio.

El mítico Palop, artífice de enormes y memorables gestas y con seis títulos a sus espaldas, el último el que levantó como capitán, la Copa del Rey de 2010, elogió lo que transmite Bono: "Ya terminó muy bien la temporada pasada con aquellas intervenciones fundamentales para el equipo en la Europa League y ha empezado muy bien la temporada también. Tiene esa mentalidad ganadora, mantiene esa sobriedad, esa calma, esa transmisión. Cuando lo ves en la portería lo ves como un portero tranquilo, con una situación de concentración enorme... Muchas veces, por el dispositivo defensivo del Sevilla, no le llegan mucho, pero en el momento que tiene que actuar lo hace con gran seguridad y cuando ha tenido que aparecer salvando a su equipo también ha aparecido y lo ha hecho excelente".

Incluso agradeció las comparaciones entre ambos que se están haciendo en Twitter: "Viajando en tren hasta Barcelona me he metido en Twitter y he visto el debate, los halagos supermerecidos para Bono y apareciendo la comparación, con tu nombre por allí, los números... Somos totalmente diferentes, somos dos porteros que qhemos querido ayudar al Sevilla. Ojalá me supere en todos los números, se lo deseo a Bono. Eso está ahí para superarse y será en beneficio del Sevilla. Siempre recibo el carió en muchas situaciones del Sevilla y siempre es un halago.