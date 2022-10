Papu Gómez: "No hay nada que aclarar; llevo 20 años de profesional"

Alejandro Papu Gómez ha acompañado a Jorge Sampaoli a la rueda de prensa oficial de la UEFA en la previa del partido que el Sevilla disputa este martes ante el Borussia Dortmund.

En ella, el argentino ha tenido que explicar sus polémicas declaraciones en las que dijo en su país que los jugadores que estarán en el Mundial tendrán la cabeza en la cita de Catar el mes y medio que queda para el inicio.

"No hay nada que aclarar. Soy un profesional, tengo muchísimo partidos encima. Hace casi 20 años que juego a esto. No hay nada que aclarar de mi compromiso al fútbol y hacia mi club. Las declaraciones que hice cualquier persona las puede interpretar como quiera. Soy una persona de fútbol y cualquier persona de fútbol entiende muy clarito lo que dije", ha comentado el ex jugador del Atalanta.

El Papu también se refirió a la ansiedad que tiene el equipo por levantar el vuelo. "Creo que el hecho de no ganar es una mochila que pesa y te va llevando a jugar sin confianza y con miedo. El último partido creo que lo hicimos bien. Hay muchas cosas que corregir, pero no tengo dudas de que el equipo va a comenzar a jugar mejor", añade.

También habló de las diferencias entre Lopetegui y Sampaoli. "Es otra idea completamente diferente de ver el fútbol. No es que una sea mejor o peor. Está en nosotros captar lo más rápidamente posible las ideas del míster para obtener los resultados que queremos".