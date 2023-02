Papu Gómez anuncia que "la operación salió bien"

Papu Gómez ya está convaleciente de la artroscopia a la que se ha sometido este viernes en Madrid, tras ser intervenido por los doctores Ripoll y Van Dijk. El propio futbolista ha anunciado que todo salió bien, con lo que, según anunció el Sevilla, estará unas cinco semanas de baja, el tiempo previsto para su recuperación.

"Gracias por los mensajes, son los mejores. La operación salió bien", ha anunciado el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde aparece en la cama del hospital ya con el tobillo operado mientras sonríe disfrutando de un mate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ıllıllı Papu Gomez ıllıllı (@papugomez_official)

"El tratamiento conservador al que fue sometido el jugador inicialmente, supervisado por los médicos del Sevilla FC y de la selección argentina, fue evolucionando, pero el internacional argentino no se encuentra al 100% de su capacidad, una vez comenzado el trabajo con el grupo. Ante esta tesitura, se ha optado por operar al jugador, cuyo periodo de baja estimada será de cinco semanas", estipuló el Sevilla cuando anunció la necesaria intervención el pasado miércoles.

En su estado de Instagram, el futbolista da las gracias a los cuatro sanitarios que han realizado o supervisado la intervención, es decir, los doctores Ripoll y Van Dijk como intervinientes y con la supervisión del doctor Daniel Martínez, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y del fisioterapeuta del Sevilla Antonio Rodríguez.

La intervención fue resultado del consenso de las distintas partes, ante la realidad de que el tobillo, que se lesionó en el Mundial, no mejoraba, pese a que llegó a reaparecer un rato con el Sevilla ante el Elche.

Ahora iniciará el proceso de rehabilitación y, si su recuperación marcha bien, iniciará su readaptación a la competición a mediados de marzo, con dos meses y medio de temporada por delante, teniendo en cuenta que la Liga termina esta temporada a principios de junio.

La víspera de la operación, el Papu expresó su sentimiento sobre todo lo que ha ocurrido en torno a su tobillo, su participación en el Mundial y su intento vano de jugar en el Sevilla con un tratamiento conservador: "Así empezó todo, no me arrepiento de nada, di todo de mí por ganar la copa del mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero qué hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo... Mañana (viernes) toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo, no será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre".