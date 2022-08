Pepe Castro: "Esta crispación no tiene sentido ni nos llevará a nada bueno"

El Sevilla Fútbol Club ha realizado este mediodía del miércoles su tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes en la Catedral. Tras el acto, al que acudieron como siempre miembros del consejo de administración del club, además del cuerpo técnico y la primera plantilla, el presidente de la entidad, José Castro, atendió a los medios de comunicación.

A diferencia de años precedentes, en los que el Sevilla arrancó muy bien la temporada, en esta ocasión la actualidad deportiva viene marcada por el decepcionante arranque del proyecto, cuarto con Julen Lopetegui al frente del equipo. "Como cada año, venimos a ver a la Virgen de los Reyes, tenemos que pedirle para que no tengamos infortunio, ya el año pasado tuvimos bastantes lesiones, esperemos que en este no sea así. Que haya salud, sobre todo salud".

La pregunta tardó poco en salir: ¿Habrá algún retoque a la plantilla antes de que se cierre el mercado? "Mientras que el mercado esté abierto, tenemos posibilidades de vender y comprar, somos un club vendedor y comprador. Puede haber alguna entrada y salida, por qué no".

El inicio de la temporada no fue el esperado. "Es obvio que no hemos empezado como queríamos. Han sido dos partidos raros, hemos merecido algún punto más, pero pido paciencia, estamos en agosto, de aquí a junio quedan dos mundos, no uno. Tenemos confianza absoluta en la plantilla y el cuerpo técnico, vamos todos a una para conseguir objetivos de estas últimas temporadas. ".

Fue más allá: "Hablar de que esté cuestionado Lopetegui en la jornada dos es una barbaridad. Hay que tener confianza absoluta en la plantilla y el cuerpo técnico. Hace tres años nadie quería que viniese Lopetegui y hoy tenemos un título más y llevamos tres años seguidos en Champions, algo histórico. Hasta me molesta que se piense en el futuro de Lopetegui".

"La labor mía y los resultados están ahí (prosiguió). Hay una realidad palpable, cuando termine este acto y la comida con los jugadores, el presidente y varios ejecutivos nos vamos a Estambul para el sorteo, nos da un nivel de dónde estamos, en lo más alto, hacemos cosas mal, pero muchas más bien. Esta crispación ni tiene sentido ni nos va a llevar a nada bueno. Es el primero de los mortales de esta Liga y no entiendo esta crispación. Quiero agradecer que somos casi 40.000 abonados, 48.000 con los Abonados Rojos y Blancos, unidos seremos más fuertes, eso no lo invento yo".

Sobre las cuentas del club, aclaró que "una cosa es la salud económica y otra el límite salarial. El año pasado tuvimos unas pérdidas en torno a los 40 millones de euros y este año no lo sabemos, pero con las dos ventas importantes se equilibrarán las cuentas. Hemos hecho un esfuerzo importante hasta ahora con cuatro adquisiciones, dos fichados y dos cedidos, y aún no ha acabado el mercado, tenemos posibilidad de otro fichaje, nos lo da el límite salarial".

Dio detalles sobre el Informe Legends, sobre el futuro dele stadio Ramón Sánchez-Pizjuán: "El informe ya lo tenemos, lo hemos recibido, es amplio e importante, vamos a estudiarlo el comité de dirección y el consejo luego. Es económico y deportivo, te aconseja, pero no vinculante. Haremos lo necesario en nuestro estadio los próximos años".

¿Y el buen arranque del Betis condiciona? "Con lo que nosotros tenemos en el Sevilla, te ocupa tanto, es una sociedad tan grande, que sólo me falta pensar en otro equipo. Sólo tenemos que pensar en nosotros y estar unidos, lo vamos a conseguir".

No descartó que en la lista de pretendidos para reforzar el ataque esté el espanyolista Raúl de Tomás: "Mientras haya opciones de mercado hay posibilidad, veremos estos días, quedan pocos, el objetivo siempre es estar en Champions".

Aunque insistió: "Los mimbres están en el césped, nuestra plantilla es la cuarta en honorarios de toda España, más claro agua. Tras lo de Tecatito hay posibilidades, ha sido un contratiempo, llegarán soluciones, para eso están los técnicos. pueden venir dos, no uno, y también se puede vender alguno".

Finalmente, habló sobre dos nombres vinculados al Barcelona, Luismi y Koundé, el segundo de ellos ya traspasado. "De Luismi se está negociando la posibilidad de que haya una cesión al Barcelona, ya veremos si se realiza, es posible. Y sobre Koundé, sólo hablo de nosotros, los nuestros ya están inscritos, no sé los detalles del Barcelona ni depende del Sevilla".