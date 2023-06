La planificación del Sevilla, Mendilibar, Bryan Gil y Pape Gueye: "De eso se hablará"

En su extensa rueda de prensa para presentar su renovación por un solo año con el Sevilla, José Luis Mendilibar ha tocado muchos asuntos tocantes a la planificación. El entrenador vizcaíno se ha mostrado "convencido de que harán una buena plantilla entre todos", porque el Sevilla está acostumbrado a estas situaciones al llevar 19 clasificaciones europeas este siglo.

"No creo que sea el año más complicado, el club está acostumbrado a ese trabajo", aseguró Mendilibar. Es lo mismo que un club que trabaja para mantener la categoría: el objetivo lo tienes claro y las situaciones se dan igual de difíciles o sencillas. Estoy convencido de que entre todos vamos a hacer bien las cosas. Después depende todo de los resultados y al principio de la temporada piensas que estás contento de lo que has planificado y luego los resultados te ponen en tu sitio. Pero el Sevilla lo tiene claro y no tendrá problemas para hacer una buena plantilla".

Una decena de cedidos que regresan

José Ángel Carmona, Kike Salas, Óscar Rodríguez, Idrissi, Rony Lopes, Januzaj, Luismi Cruz, Iván Romero, Juanlu... Son muchos los futbolistas, entre canteranos y profesionales del primer equipo, que vuelven tras sus cesiones. "No sé si alguno tiene algún año más de contrato y eso lo tenemos que solucionar con la dirección deportiva. No es un problema, el club está acostumbrado a trabajar en esos aspectos. Lo miraremos y lo solucionaremos. Habrá gente que vuelva y pueda quedarse, habrá quien tenga que salir, pero es normal en un club de fútbol".

Mendilibar cuenta con la vasta experiencia del Sevilla en su mejor etapa histórica: "Este club lleva los últimos 18 años metiéndose en la Europa League o la Champions. Te puede salir mal, porque no aciertes en un determinado momento. Pero la ide a es eso, Y lo que me van a pedir es eso, intentar estar en Europa, en Champions, porque es lo que han hecho en los últimos años. Y ahí no voy a tener ningún miedo sobre lo que me van a dar o lo que no me van a dar".

Los perfiles a definir para su juego

Era preguntado Mendilibar sobre los perfiles que tiene en mente solicitar a la dirección deportiva para darle continuidad a su idea de juego. "Pues lo que he dicho antes del contrato, sobre la sencillez de lo que hago o pienso", expuso. "Vemos todo el mundo lo que pedimos a los jugadores, y la dirección deportiva lo sabe sin tener que hablar demasiado de este tema, pero está ahí. Y si hay que incorporar a gente lo hablaremos y lo consensuaremos".

Bryan Gil y Pape Gueye, en el tintero

En ese sentido fue preguntado sobre dos futbolistas que regresan a sus respectivos clubes después de haber estado a las órdenes de Mendilibar, dos de los que llegaron como cedidos en enero: Bryan Gil, como sin opción de compra, y Pape Gueye, con opción de compra. "Han estado muy bien, cada uno va a sus equipos y de eso se hablará", dijo escuetamente sobre ambos.

Lo que sí tiene claro el técnico de 62 años es cuál es su motivación principal: "Estar en el club un año más, compartir el vestuario con los jugadores que he tenido, que han estado muy bien, compartir el día a día con la gente de la ciudad deportiva, que se han comportado de maravilla, desde el seguridad hasta el último. Más a gusto no he podido estar. Ahora el tema deportivo lo tendremos que dar nosotros, pero estoy encantado de estar en el club".