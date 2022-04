Rafa Mir, máximo goleador del equipo, baja por sanción ante el Cádiz

Rafa Mir es baja confirmada del Sevilla para el partido ante el Cádiz, en la jornada trigésima cuarta, al cumplir su primer ciclo de amarillas. En-Nesyri, que fue titular ante el Levante, en el Ciudad de Valencia, también lo será en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Cádiz, en la próxima jornada liguera. Será el viernes 29 de abril, antes de la Feria.

El equipo de Julen Lopetegui retomará la competición liguera tras un largo receso dado que este fin de semana no hay Liga por la final de la Copa del Rey y lo tendrá que hacer con la baja confirmada de Rafa Mir, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

En el minuto 95, prácticamente en la última jugada del partido, vio la amarilla por soltar el brazo ante un contrario, lo que el árbitro del partido interpretó como falta merecedora de amonestación. "Mir Vicente, Rafael, fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear a un adversario mediante su brazo de forma temeraria", escribió en el acta Díaz de Mera.

Así las cosas, Lopetegui pierde a su máximo goleador, con 12 tantos entre todas las competiciones y 9 en la Liga, aunque no está apostando por su titularidad en los últimos partidos y sí como revulsivo.

Ante el Cádiz, además, es posible que aún no esté en óptimas condiciones Martial, que se lesionó muscularmente por la impune entrada de Camavinga ante el Real Madrid. "No tiene buena pinta", dijo Monchi, aunque no lo descartó para el resto de la temporada. Sin Rafa Mir y con la duda de Martial, En-Nesyri partirá como el delantero titular ante el Cádiz.

Por detrás de Rafa Mir, los máximos goleadores son Ocampos (9 en total y 6 en Liga), Rakitic (7 en total y 4 en Liga), Papu Gómez (6 y 5) y Lamela (5 en Liga). En-Nesyri apenas ha marcado hasta ahora 3 goles, los tres en Liga.