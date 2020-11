Rakitic: "El coraje de este equipo es impresionante, va por la afición"

Ivan Rakitic cuajó su mejor partido desde su regreso al Sevilla, coronado con el gol que empezó la remontada. Así valoraba el partido aún con las pulsaciones aceleradas: "La confianza y el coraje de este equipo es impresionante, nos lo merecemos, tiene mucho mérito lo que hemos hecho, este equipo tiene un corazón que es impresionante. Por fin he marcado de nuevo en este estadio".

Aun embargado por la euforia, ya piensa en el siguiente partido, ya que el Sevilla debe reaccionar cuanto antes en la Liga: "Tengo muchas ganas de seguir adelante, disfrutaremos de esta victoria hoy y a partir de mañana, prepararemos un partido muy complicado, como es el del sábado".

El croata resaltaba de nuevo el carácter de su equipo: "La manera de empujar y tener tanta fe y confianza es impresionante, pudimos hacer incluso más de tres. Tenemos que aprender de los pequeños detalles para que no nos pase lo de la primera parte. Estoy orgulloso de ser sevillista, lo que está haciendo el equipo es muy bueno. Lo que me faltaba era jugar Champions aquí y hacer gol, una pena que no esté la afición, pero este gol y esta victoria va por todos ellos”.

Lucas Ocampos también hizo un partidazo. El internacional argentino analizaba la gesta: "Era fundamental para nosotros este partido, las ganas que teníamos de sacar los tres puntos en casa lo hizo posible, no son los mejores meses para el equipo pero tenemos la misma fe y las mismas ganas y queremos seguir creciendo como equipo".

El extremo se tuvo que adaptar a jugar con todo el carril derecho para él tras la expulsión de Jesús Navas: "Sabía que me iba a quedar más espacios, y aprovechándolos, pudimos crear al final muchas ocasiones y aguantar la remontada defendiendo bien. Obviamente que tiene mucho mérito esta victoria con un jugador menos, dijimos al descanso que las ocasiones iban a llegar y así fue, este partido era muy importante, vamos por la mitad de la liguilla y afrontamos la siguiente con muchas ganas. Ahora cambiamos el chip pero el equipo está con muchas ganas para vencer a Osasuna".