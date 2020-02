Minuto 65. Entra De Jong (1-2) El Sevilla apura sus opciones de igualar el partido, tras el cambio Lopetegui táctico de tres centrales, con la entrada en el minuto 54 de Gudelj por Reguilón. Ahora entra De Jong por Banega, el guipuzcoano quema las naves. Vuelve al 4-4-2 tras un rato con 3-5-1. Ocampos juega de lateral izquierdo. Asi está ahora el Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Sergi Gómez, Ocampos; Suso, Fernando, Gudelj, Nolito; De Jong y En-Nesyri.

Minuto 50. Gol del Espanyol (1-2) Wu Lei marca superando en su salida a Vaclík al aprovechar una dejada de Calleri en una falta, con la defensa del Sevilla dormida. Lopetegui prepara cambios, va a salir Gudelj.

Minuto 46. Empieza la segunda parte (1-1). Lopetegui realiza un cambio al descanso, da entrada a Nolito por Franco Vázquez, en su afán de darle más llegada al equipo, aunque quizá el problema haya sido el agujero que hay en el centro del campo, ahora más despoblado aún. Es un riesgo asumido para ir a por el triunfo.

Minuto 49+. FINAL DE LA PRIMERA PARTE. (1-1). Bronca sonora de la afición sevillista al colegiado Cordero Vega, que ha dejado cuatro minutos de prolongación cuando se han perdido al menos seis minutos, tres con la aplicación del VAR y otros tres con el cabezazo entre Diego Carlos y Calleri, a los que ha dejado dos minutos fuera, hasta que no terminó una jugada, para revisarlos, estando el cuarto árbitro pendiente. Pitada por la rigorista y arbitraria aplicación del reglamento.

Minuto 35. Gol del Espanyol (1-1). Empata Embarba al lanzar la falta sobre Calleri desde el borde del área por debajo de la barrera y sorprender a Vaclík. Estalla en protestas el público de Nervión.

Minuto 33. Escándalo en Nervión. El árbitro se salta el criterio de la aplicación del VAR, revisa una entrada fuera del área de Sergi Gómez a Calleri y le muestra amarilla, en lugar de roja, que sí sería preceptiva de revisión del VAR. Ha pitado dos minutos después una peligrosa falta en el borde del área.

Minuto 22. (1-0) El Ramón Sánchez-Pizjuán dedica la mayor ovación del partido hasta ahora a Dani Jarque, cuyo nombre es coreado desde Gol Norte, al llegar el minuto 22, número del dorsal del fallecido futbolista del Espanyol. Anteriormente fue recordado como es habitual Antonio Puerta, en el minuto 16. Sigue ganando el Sevilla por 1-0.

Minuto 15. GOOOOOL. (1-0) Ocampos cabecea cruzado entrando al segundo palo un centro espectacular de Suso desde la derecha. El Sevilla gana 1-0 y pone en el marcador su pujanza. Primera vez que funciona en el Sevilla la conexión Suso-Ocampos. El equipo de Lopetegui debe seguir aprovechando sus buenos movimientos en ataque ante el necesitado Espanyol.

Minuto 1. Comienza el partido. El colegiado cántabro Cordero Vega, que estará auxiliado desde la sala VOR de Las Rozas por el leonés González González, decreta el principio del partido. Saca el Espanyol y el Sevilla ataca hacia Gol Norte. El equipo de Lopetegui está obligado a darle dinamismo y ritmo a su fútbol para superar a un Espanyol que ha mejorado ostensiblemente desde la llegada de Abelardo, aunque hoy puede echar de menos a su goleador Raúl de Tomás, que iba a gol por partido jugado desde su fichaje en enero. El mediodía sevillano, primaveral de forma adelantada, es espectacular y el césped está en un magnífico estado.

El once titular del Sevilla es el siguiente: Vaclík; Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Franco Vázquez; Suso, Ocampos y En-Nesyri.

En el banquillo están: Bono, Koundé, Escudero, Gudelj, Nolito, Munir y De Jong.

El Espanyol formará con Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Pedrosa; Embarba, Víctor Sánchez, Marc Roca, Darder; Wu Lei y Calleri.

El Sevilla recibe este mediodía al Espanyol, el redivivo colista de la clasificación, que sólo ha perdido un partido de cinco con Abelardo. Lo hace el conjunto nervionense urgido por la necesidad de reaccionar y volver a sumar un triunfo en la Liga, tras haber conseguido sólo uno en lo que va de año 2020. El equipo de Julen Lopetegui tiene la ocasión de recuperar el cuarto puesto, tras el empate del Atlético en Mestalla, para lo que necesitaría sumar los tres puntos.

El técnico guipuzcoano ha alineado prácticamente el mismo once titular que en Vigo, con En-Nesyri y Suso repitiendo titularidad por segundo partido consecutivo. De los 19 convocados, entre los que no estaban Carriço, Óliver Torres, lesionado aún, ni Rony Lopes, ha sido descartado Joan Jordán, que fue titular en Balaídos, y en su lugar entra Banega. También vuelve al once Reguilón por Escudero.