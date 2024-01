Robert Bozenik, el elegido para la reforzar la delantera del Sevilla, coincidió con el hijo de Biri Biri en el Boavista

El mercado de fichajes del Sevilla está acelerándose en los últimos días. Con una situación terrible en LaLiga EA Sports y el descenso como una posibilidad muy real, la entidad hispalense mira lejos del club para solucionar una importante 'papeleta'. Si nada extraño ocurre, las salidas de Ivan Rakitic y Fede Gattoni abrirán la puerta a Robert Bozenik, actual delantero del Boavista.

Nacido noviembre del 1999, en Terchová, un municipio del distrito de Žilina en Eslovaquia; Bozenik se ha postulado como el candidato elegido para reforzar un ataque que, más allá de Isaac Romero, aún deja mucho que desear en Nervión. El delantero, además, guarda una curiosa relación -indirecta- con una leyenda del Sevilla: Biri Biri.

El camino de Robert Bozenik ha sido recorrido por muchas otras promesas anteriormente. Jugador eslovaco que, tras un buen rendimiento en el equipo de su zona natal -MŠK Žilina-, da el paso a una liga europea más competitiva, como la neerlandesa. Ahí apareció el Feyenoord, equipo que pagó en torno a cuatro millones de euros por él e, incluso, hizo que Van Persie estuviera muy pendiente de él.

First day at the office 💼⚽ Good to be back, it was fun @Feyenoord 👊 pic.twitter.com/4gqS1OYsw8