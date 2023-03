El Ciencias reafirma su fortín de la Cartuja ante El Salvador (28-7)

El Real Ciencias Enerside sigue haciendo de su campo de La Cartuja un fortín. El 15 hispalense se resarció del último encuentro disputado y volvió a la victoria para mantenerse en la zona alta de la clasificación.



El partido se preveía exigente, tercer enfrentamiento de la temporada con SilverStorm El Salvador después de dos derrotas y de nuevo los de Pucela a un gran nivel. Pero el Real Ciencias Enerside parece imbatible en Cartuja, aprieta el acelerador de la competitividad y resuelve sus partidos con victorias por más fuerte que sea el visitante.

En busca de los 5 puntos

Comenzaban los científicos desde el primer pitido del Sr. Fanlo dejando clara sus intenciones: los 5 puntos. En la primera jugada del partido, la buena patada a seguir de Cormac Fox la recogía Jordi Jorba para posarla sobre el banderín izquierdo del ataque. El propio Cormac Fox se transformaba.



Aún quedaba todo el partido por delante, había que trabajar mucho. Los chamizos se situaban bien en el campo, demostraban estar dispuestos a pelear cada jugada con un juego muy físico y fuerte en los contactos.

Y 14-0 al descanso

Los sevillanos se mostraban serios en defensa, evitando complicarse y además aumentaban distancias en la última jugada del primer tiempo. Touch maul en la 22 vallisoletana, Coco Roldán abría el balón a las tres cuartos donde había generado superioridad para que Juan Carrasco posará el segundo ensayo que Cormac Fox transformaba. Con 14-0 se marchaban los equipos a vestuarios.



La segunda mitad fue un reflejo de la primera. Los dos equipos queriendo dominar el juego, poniendo todo para hacerse con el triunfo. Chami intentaba sumar de tres pero Peart no se mostraba acertado. Era en el 53', tras una touch maul en la 22 rival, cuando Sam Wasley ensayaba tras desprenderse a 5 metros y escaparse solo a la zona de marca. Cormac Fox transformaba.



Respondía en el minuto 61 SilverStorm El Salvador también con una touch maul que García ensayaba y Peart transformaba.



Menos de 20 minutos para conseguir el bonus. El Real Ciencias Enerside fue a por el ensayo, tras algunas opciones fallidas terminó por encontrarlo al final del encuentro. De nuevo en el domino del maul que mostró esta tarde, sería Nacho Salazar quien posara y Cormac Fox transformara con el pleno de acierto.

El análisis de Manuel Mazo

Manuel Mazo afirmaba tras el encuentro: "Partido complicado frente a un rival que nos había vencido dos veces esta temporada. Sabíamos que no había que cometer errores, desde la primera jugada que ensayamos pronto, el maul ha vuelto a ser importante y por fuera hemos aprovechado alguna superioridad que hemos generado".



"No estoy contento con el ritmo de juego pero es difícil con tantos parones que hay en la liga", continuó explicando. "Contento por el resultado, no es fácil conseguir los 5 puntos frente al Salvador y ya a pensar en el siguiente partido."