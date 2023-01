Sampaoli: "Jugamos como un equipo grande, pero sin contundencia"

Jorge Sampaoli mostró un enorme desencanto por la eliminación del Sevilla en la Copa del Rey. Sobre todo por el gran esfuerzo y el buen juego que desarrolló su equipo, a su entender merecedor de mucho más que la derrota y la descalificación del torneo.

"El equipo fue muy superior acá y no pudo aprovechar todas las ocasiones que generó. Fue muy superior. Puede que haya sido el mejor partido, jugamos como un equipo grande ante un rival difícil, en un estadio complicado", comenzó diciendo en SFC Radio.

"Fue una primera parte de mucha superioridad, con ese periodo que tenía que haber terminado goles a favor. Salvo unos minutos que Osasuna nos complicó, en la segunda parte también vi un equipo muy superior al otro, casi en los 120 minutos. Nos faltó un poquito de contundencia, que ellos tuvieron y ganaron el partido de esa forma", insistió en la sala de prensa de El Sadar.

Un punto de inflexión

A Sampaoli se le pregunta si cree que los partidos ante el Cádiz y ante Osasuna, pese a la derrota, pueden marcar un punto de inflexión, si es el Sevilla que quiere ver el sevillismo. "No sé si es el equipo que quiere ver el sevillismo. Fue uno de los mejores partidos que el equipo jugó, en un campo difícil. Jugó el equipo 120 minutos con la grandeza de este club. Fue muy superior en muchos momentos, pero no fue contundente. Merecimos más de lo que obtuvimos".

La lectura negativa también es por el cansancio. "Esta derrota nos incomoda porque jugamos en tres días, y jugamos en un ritmo muy alto 120 minutos y no paró de atacar hasta el último segundo. Las sensaciones son de bronca, porque cuando uno juega de esta forma y no logra el objetivo recibe un golpe fuerte".

La carencia general de gol

¿Qué necesita el Sevilla para trasladar esa superioridad? "Gol, gol, gol... No solamente la delantera. Necesita gente de la segunda línea. La contundencia tiene que ver también con futbolistas de segunda línea, que juegan en los extremos. Apretamos tanto los ataques que hubo un montón de desbordes por los costados, remates de fuera del área, un montón de pelota detenida... Buscar, buscar, buscar... Tenemos que buscar herramientas que nos permitan más soluciones y más calidad en la distribución de qué jugador está con más capacidad de remate en el último tercio".

El gran esfuerzo de Ocampos

Ocampos fue titular pese a que Sampaoli ya dijo que aún le quedaría para estar cercano a su mejor tono. "Me gustó mucho porque viene haciendo un esfuerzo terrible y jugó 60 minutos cuando creo que no está capacitado todavía y jugó con un corazón enorme. Estiró el equipo, presionó mucho en el campo rival, me puso feliz su actuación".

Cansancio y recuperación

El técnico fue preguntado sobre si el equipo asumirá bien el esfuerzo sin premio dada esa buena imagen. "Eso depende, porque internamente los jugadores saben que hicieron un gran partido pero no lograron el pase, y después de 120 minutos sin parar de jugar. Iván terminó muy cansado porque viene jugando constantemente... Pero hay que tratar de ver el funcionamiento del equipo en este partido y potenciar eso, darnos cuenta de que este es el camino para conseguir un proyecto de ataque.

Acuña, acalambrado, como Gudelj

Acuña terminó acalambrado, como también Gudelj. "Terminó muy cansado, hizo un esfuerzo enorme, terminó acalambrado, pero tiene un gran sentimiento por esta camiseta. Jugadores como Acuña te permiten ilusionarnos en que este equipo va a recuperar la dinámica que siempre tuvo".

Palo por la ilusión en la Copa

Ni siquiera quiso valorar en positivo esa lectura de buena imagen por el paso que supuso. "La derrota es muy fuerte porque teníamos ilusiones. No vamos reforzados por esta imagen. Sí es verdad que fuimos muy superiores y no fue el resultado que merecíamos".