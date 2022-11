Sampaoli: "En el desarrollo fue mejor el Sevilla"

Jorge Sampaoli analizó algo cariacontecido el partido del Sevilla ante el Betis, entendiendo que "en el desarrollo del partido fue mejor" su equipo.

El entrenador del Sevilla cree que en el primer tiempo el Betis llegó bastante y tuvo ocasiones. "También tuvimos nosotros tres o cuatro chances bastante claras. Lamentablemente vino un gol en medio de ellos extraño y se complicó un poco, pero creo que en el desarrollo el Sevilla fue mejor", explicó.

Preguntado por el su plan partido con Rafa Mir y Lamela arriba. "Queríamos equiparar la línea de cuatro de ellos con dos arriba, para tener superioridad en la mitad y jugar un 9 contra 6 en el campo completo. Y se fue dando que la sumatoria de pases generó la posibilidad de manejar la pelota. Creo que hicimos un buen partido con el montón de inconvenientes que estamos pasando. La verdad es que me voy contento, con el desarrollo, me hubiera gustado ganarlo porque creo que el equipo lo mereció", añadió en Movistar.

"Estábamos llegando por los costados y ellos taparon mucho el centro y por eso, para tener dos referencias dentro, preferimos meter dos nueves", dijo sobre los cambios tras la segunda expulsión del Betis, la de Borja Iglesias.

Sampaoli aseguró que no vio las jugadas de las tres expulsiones, que requirieron VAR: "No, no las vi. La de Fekir no la vi, estaba de espaldas. No vi ninguna, vi que Montiel llegó tarde a una pelota y el resto no lo vi".

Gudelj fue el héroe del Sevilla y, además de marcar un golazo, estrelló otra volea en el larguero y le sacó un postrero tiro a bocajarro Bravo con un paradón: "Sí, es un jugador que hizo un gran partido. Está haciendo muy buen desempeño con nosotros acá".

¿Y puede servir el empate moralmente? "No, nosotros tenemos que ganar el miércoles para salir de la situación incómoda en que estamos. Con los jugadores que tenemos que por lo menos lleguemos al parón con el alivio de no estar en una zona en la que el Sevilla no está acostumbrado", concluyó.