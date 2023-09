Sergio Ramos y Suso vuelven a la convocatoria del Sevilla; Jesús Navas también está

José Luis Mendilibar ha cerrado una convocatoria de 23 futbolistas para el partido entre el Sevilla y el Almería de este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (19:00). A la misma vuelven Sergio Ramos y Suso, que se quedaron en Sevilla el viernes por molestias leves y fueron baja en Pamplona ante el Osasuna.

También está en la lista Jesús Navas, que formaba en el once titular de partida, pero se resintió de molestias en el calentamiento. El palaciego ya se ha ejercitado este lunes y forma en una convocatoria en la que causa baja, en cambio, Óliver Torres, tal y como anunció Mendilibar en su controvertida rueda de prensa previa.

El entrenador sevillista fue preguntado precisamente Sergio Ramos, que tenía una pequeña sobrecarga, Suso y Jesús Navas, ambos con distintas molestias. "Algunos te dicen que están bien, otros todavía no te aseguran estar bien... Hay que darle vueltas a la cabeza, pensar qué te puede dar cada uno y poner al que uno cree que tiene que jugar. No es fácil, a veces son riesgos porque poner a jugar a alguien que ha tenido molestias sin saber si han desaparecido las molestias del todo... Si me dicen que están bien y creo que tienen que jugar, jugarán".

Acuña, que ya se unió al grupo después de un mes fuera por una rotura en el bíceps femoral, sigue sin estar incluido, algo de lo que ya advirtió el técnico vizcaíno. Quizá sí pueda ya estar para viajar a Barcelona el viernes.

En definitiva, la lista de 23 la forman Nyland, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Juanlu, Badé, Kike Salas, Sergio Ramos, Gudelj, Gattoni, Pedrosa; Fernando, Soumaré, Jordán, Sow, Rakitic, Suso, Ocampos, Lukebakio, Januzaj, Lamela, Rafa Mir y En-Nesyri.