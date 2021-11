Acuña, un fijo para Argentina; Papu Gómez jugó 35 minutos

Marcos Acuña participó activamente en la victoria de Argentina la pasada madrugada en Uruguay por 0-1 con un gol de Di María, un triunfo que prácticamente da el pase a la selección albiceleste al Mundial de Qatar 2022. El lateral izquierdo sevillista formó en el once inicial y disputó los 90 minutos, mientras que el Papu Gómez jugó unos minutos en la segunda parte al sustituir a Lautaro Martínez. El ex centrocampista del Atalanta saltó al campo en el minuto 56 y le dio más profundidad al ataque argentino. Gonzalo Montiel, por su parte, no tuvo participación y permaneció en el banquillo.

Un golazo de Di María por la escuadra decidió un choque en el que Messi no fue titular, aunque Scaloni aclaró que el motivo era que “venía de una inactividad” y se esperaba además un choque duro por parte de los uruguayos.

Argentina es segunda en la clasificación de las Eliminatorias con 28 puntos, a 6 del líder Brasil, con quien se mide la madrugada del martes al miércoles, pero la derrota de Chile ante Paraguay hace que prácticamente los argentinos estén ya con el billete casi sellado. Chile es cuarta marcando la línea de los cuatro clasificados (el quinto juega la repesca) y está ya a nada menos que 12 puntos de Argentina con un partido más.

En el resto de internacionales del Sevilla, Bono y Munir participaron en la victoria de Marruecos en Sudán (0-3) con una asistencia del delantero, mientras que Delaney, con su selección ya clasificada Qatar, salió desde el banquillo en el Dinamarca-Islas Feroe (3-1). En la noche de este sábado será el turno de Koundé en el Francia-Kazajistán en el Parque de los Príncipes de París.