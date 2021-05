El Sevilla-Athletic: Koundé, en un once en el que no está Joan Jordán

El once, con Koundé

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha incluido a Jules Koundé en el once inicial del partido ante el Athletic. El francés se ha recuperado a tiempo de las molestias musculares que arrastraba y que lo habían convertido en la gran duda. Quien no está por segundo encuentro consecutivo en el once de salida es Joan Jordán, que también tenía algún problema físico.

El Sevilla sale con Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Papu Gómez; Suso, Ocampos y En-Nesyri.

El Athletic sale con el siguiente equipo: Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Mikel Vesga, Morcillo; Raúl García y Villalibre.

El recibimiento de la afición al equipo.

El autobús del Sevilla ha sido recibido de forma espectacular por varias decenas de aficionados, que se han agolpado en la puerta número 1 del estadio desafiando las restricciones de seguridad por la pandemia para arengar a sus ídolos. La afición ha encendido bengalas y ha entonado cánticos ante la posibilidad de que los de Lopetegui puedan luchar por el título.

🎥 Vídeo: La afición del Sevilla se agolpa en el Sánchez-Pizjuán para recibir al Sevilla #SevillaFC #SevillaFCAthletic https://t.co/AOkk8Tz1DM — Deportes Sevilla (@deportesDDS) May 3, 2021

La previa

El Sevilla, después de clasificarse matemáticamente para la próxima edición de la Champions, recibe al Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán en la primera de las cinco finales que le quedan en su lucha con los grandes por el sueño de pelear por el título de Liga. La trigésima cuarta jornada se cierra y los tres han metido presión al equipo de Julen Lopetegui. El líder Atlético venció por 0-1 en Elche, el Real Madrid derrotó al Osasuna por 2-0 y el Barcelona al Valencia (2-3).

Los nervionenses necesitan ganar para llegar la próxima jornada al Alfredo di Stéfano con opciones de asaltar alguna de las tres primeras plazas, de las que le separan 6 y 4 puntos.

La gran duda en el equipo de Lopetegui es Jules Koundé. El Sevilla no ha facilitado lista de convocados, por lo que el estado físico del francés es una incógnita.

El Athletic de Marcelino viajó este mismo lunes con la ausencia de última hora de un futbolista relacionado con el Covid-19.