Castro pone la primera piedra del nuevo edificio para el primer equipo

El discurso íntegro del presidente del Sevilla

Antes de colocar la primera piedra, con una cápsula en la que van camisetas del primer equipo, una bufanda, otros enseres significativos y el acta de este acto, José Castro ha dirigido a su afición el siguiente discurso:

Hoy ponemos la primera piedra de lo que será la nueva zona exclusiva del primer equipo en la ciudad deportiva, que tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados.

Se trata de la mayor partida de inversión en infraestructura que se ha realizado en las últimas décadas y con este paso ejecutamos un tercio del plan director de la nueva ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, que presentamos en septiembre de 2019.

Siempre he dicho que más allá de los logros deportivos que se han conseguido en mi mandato, quiero que se me recuerde como un presidente que apostó por las infraestructuras. Nosotros no decimos las cosas, nosotros las hacemos.

Fíjense, estos terrenos están aquí desde 1968 y es ahora, en 2021, cuando por fin vamos a poner en marcha una obra de gran magnitud, con una residencia para el primer equipo, un pabellón y tres campos de fútbol que tendrán exactamente el mismo césped y dimensiones que las del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cuando asumí el mando del club, tenía claro que había que apostar por infraestructuras, porque nuestros éxitos deportivos no iban en consonancia con nuestras instalaciones.

Desde entonces, hemos realizado una reforma integral del Sánchez-Pizjuán, que no tiene nada que ver con lo que era en 2015. Tanto es así, que gracias a todas esas inversiones nuestro estadio a ser la sede de la final de la UEFA Europa League el próximo mes de mayo, con lo que eso significa para nuestra ciudad.

Paralelamente, estamos urbanizando la ciudad deportiva, se ha creado el Estadio Jesús Navas, que todavía tiene que ser completado y tenemos por delante un ambicioso plan director a ejecutar.

Creo que todas estas obras eran necesarias para proyectar una imagen de club grande, lo que somos… Y creo también que además el Sevilla FC está dando ejemplo a toda la sociedad en un momento sumamente complicado.

En todos los ámbitos de la sociedad estamos atravesando una situación crítica por culpa de la pandemia… Se ha generado una importante crisis económica y pese a ese adverso contexto, nosotros miramos al futuro con esperanza y, de hecho, hemos continuado invirtiendo en infraestructuras.

En la temporada pasada completamos la reforma integral de nuestro estadio y en esta comenzamos a ejecutar el plan director de la nueva ciudad deportiva. Con estas millonarias inversiones, entre otras muchas cosas, animamos a la economía, dando mucho trabajo y, en consecuencia, ponemos nuestro granito de arena para acelerar la recuperación económica que todos queremos.

Podríamos ser más prudentes, es verdad, podríamos esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y no emplear recursos en instalaciones ante la situación de incertidumbre que dibuja el horizonte… Pero el Sevilla FC, como entidad deportiva líder y de referencia en Andalucía, tiene que dar ejemplo.

Tenemos una responsabilidad social ineludible y creo que con las obras que estamos poniendo en marcha demostramos con creces nuestro compromiso con nuestra sociedad.