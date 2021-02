Sevilla FC - Barcelona: Horario y dónde ver en televisión el partido de la Copa del Rey

Aunque la capital esté pasado por agua, hoy se atisban rayos de luz procedentes del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla Fútbol Club, ya acostumbrado a este tipo de encuentros, disputará la gloria de la semifinal de la Copa de su Majestad el Rey ante un Fútbol Club Barcelona que llega con ganas de salvar una temporada atípica y en la que no está mostrando el nivel esperado. Aún así, el equipo de Koeman llega con un arsenal arriba que tendrá que frenar, posiblemente, la mejor pareja de centrales del viejo continente.

Julen Lopetegui no podrá contar con sus dos laterales titulares. Jesús Navas, el duende de Los Palacios, no ha llegado a tiempo para la disputa del partido. Además, Acuña sigue recuperándose de una lesión que lo tendrá alejado de los terrenos de juego durante algunas jornadas más. Ahora bien, la baja más sensible es la de Luchas Ocampos. El argentino fue pisado por uno de los guerrilleros de Bordalás en el último partido de Liga ante el Getafe y su recuperación será delicada debido al esguince de grado dos en su tobillo. Aún así, los nervionenses tienen fondo de armario para dos planteles europeos: Escudero, Munir, Suso, el "Papu" Gómez, De Jong... una interminable lista que hará de la alineación, comandada por Rakitic, un verdadero quebradero de cabeza para los catalanes.

Por su parte, el Barcelona llega con la defensa en cuadro con su última baja; Todibo. El central se lesionó en la disputa del último partido liguero ante el Real Betis y se une en la enfermería a un Piqué que sigue mermado. De todas formas, Ter Stegen necesita poco muro delante de una portería que cubre uno de los mejores porteros del mundo. El problema que tendrá que erradicar de raíz el Sevilla será, como no podía ser de otro modo, Leo Messi. El argentino es una de las bestias negras del los sevillistas y, a buen seguro, tendrá un papel determinante hoy sobre el verde del Pizjuán.

En definitiva, partido de altos vuelos, de esos que haría que Nervión estuviera repleto de corazones palpitando, unos corazones que estarán con un ojo en el televisor y otro en el 3 de marzo, día en el que se disputará la vuelta de semifinales en el Camp Nou.

Horario del Sevilla - Barcelona

El partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Sevilla Fútbol Club y el Barcelona se disputará el miércoles, 10 de febrero, a las 21:00, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro estará dirigido por el colegiado, Antonio Mateu Lahoz. Mientras tanto, en la sala VOR estará Ignacio iglesias Villanueva.

Dónde ver en televisión el Sevilla - Barcelona

El partido en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán podrá verse en el canal Telecinco, que tiene los derechos de esta competición. Además, podrá ser seguido por internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.