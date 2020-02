Julen Lopetegui trataba de explicar lo ocurrido en la segunda mitad en Balaídos sin encontrar respuestas. Relajación, desconexión, no rematar el partido... eran algunos de los argumentos que se escucharon en su rueda de prensa.

“No hemos rematado el partido, no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido. En los últimos quince minutos nos ha faltado certificar ese resultado teniendo una actitud de continuidad en acciones donde no la hemos tenido. Hemos tenido un par de desconexiones importantes y en el fútbol a este nivel si lo haces lo pagas. Insisto en que hemos levantado el pie antes de tiempo, es para estar tristes. Tristes y enfadados, más enfadados que otra cosa. Es un partido que no podemos dejar de ganar. Creo que los dos goles vienen de dos errores evitables”, dijo el vasco.

El técnico lamentó las imprecisiones del segundo tiempo: “En la segunda parte hemos tenido muchas transiciones que hemos terminado sin dar el pase adecuado. Youseff (En-Nesyri) ha tenido un problema en el gemelo, Suso, que ha estado bajando también, estaba cansado, eran dos jugadores que estaban haciendo un buen partido. No le hemos dado continuidad, queríamos tener el control. El empate a uno ha sido una desconexión, una transición que no debe darse. Al final lo hemos pagado caro”.

Preguntado por la suplencia de titulares fijos como Banega el técnico valoró el once: “Tratamos de sacar el mejor once para afrontar el partido. Estaba ante un buen equipo como es el Celta haciendo un buen partido, estaba teniendo muchas ocasiones, siendo superior. Insisto, los partidos hay que certificarlos y no lo hemos hecho”.

Por último, hacía hincapié en la confianza en los jugadores: “Hoy toca tragar veneno, hay que levantarse para pensar en el siguiente partido. Los objetivos se consiguen en mayo, el equipo va a pasar momentos malos como éste y momentos mucho mejores y buenos. No tengo ninguna duda de que el equipo se va a levantar, no tengo ninguna duda del carácter de los jugadores. El equipo va a volver a ganar pronto”.