Pablo Machín: "En la dificultad se ve la pasta de cada uno"

Pablo Machín ha hecho un balance muy positivo, lógicamente, del holgado triunfo sobre la Real Sociedad (5-2). Ha elogiado el gran partido del colectivo y el apoyo en los momentos malos de la afición. "Ha sido muy merecida la victoria. Pero igual que otros días hemos merecido tener más efectividad y no la hemos tenido. Y hoy sí, hoy hemos tirado 21 veces a puerta y hemos hecho cinco y el otro día tiramos 18 veces y sólo hicimos dos goles. El problema no es ése sino que con muy poco nos están haciendo goles. Estoy contento por la eficacia y disfrutando con la afición, que eso sí me gustaría reconocerlo", ha dicho para SFC Radio.

El entrenador del Sevilla ha querido pararse en la actitud de la afición en un momento tan crítico. "Creo que han estado, no de 10, han estado de 12. Yo no tenía dudas, pero si la podíamos tener, hoy nos han demostrado que en los momentos más complicados, nos han empujado. Los primeros en dar tenemos que ser nosotros, como les digo a los futbolistas, y lo hemos hecho desde el primer minuto. Pero es que esta afición nos lleva en volandas".

Ya en rueda de prensa, ha destacado el papel de todo el equipo al ejecutar el plan diseñado. "La idea siempre es la misma, jugar en campo contrario, unas veces nos sale mejor y otras peor. A veces yo mismo he estado enfadado con el rendimiento o si no hemos estado acertados. Pero la implicación siempre es máxima. Los buenos minutos se han corroborado con acierto de cara al gol. Y todo se incentiva más y se cree más en lo que se está haciendo".

Preguntado por el concurso de Carriço, ha destacado la respuesta colectiva de nuevo. "Carriço tiene mucho carácter y nos da el ímpetu. Pero hoy han sido todos. Hemos arriesgado mucho con la marca hombre a hombre, pero había que hacerlo para apretar arriba y evitar los pases a los buenos futbolistas que tienen arriba. Estoy muy contento porque el enorme esfuerzo se ha visto recompensado y hemos podido dar esa alegría a la afición, que se lo merece".

El acoso de los perseguidores: "No había que mirar la clasificación. Los rivales nos lo están poniendo difícil. Pero tenemos un plus de moral con un resultado así. La presión, en este equipo y el mundo del fútbol en general, es intrínseca a la competición. Hoy han demostrado los jugadores que saben llevarla".

Respuesta a la presión de todo el Sevilla: "En los momentos de dificultad es cuando se ve de qué pasta está hecho cada uno. Todo el entorno del Sevilla tiene muchísimos años pasando de todos los colores para saber cuándo es necesario estar unidos. Hoy se necesitaba y seguro que a partir de aquí lo vamos a seguir estando, y nosotros nos comprometemos a no defraudarles, en la implicación y el esfuerzo, y luego en intentar estar tan acertados como hoy".

Leve corrección táctica al descanso: "Hemos corregido algún aspecto táctico, pero hemos incidido en lo mismo. Teníamos un desajuste en la presión, porque Oyarzabal se metía en la mediapunta y nos hacía dudas si salía Carriço o no. Y lo hemos corregido y nos ha salido todo francamente bien. Los primeros 30 minutos de la segunda parte han sido arrolladores, y cuando íbamos por delante en el marcador hemos seguido con el mismo plan hasta lograr ese quinto gol. Creo que pueden ser los mejores minutos de la temporada en cuanto a intensidad, a comunión con la afición, seguro que con otros rivales como el Madrid y el Barça ha podido estar la gente muy enchufada. Pero creo que la esencia de lo que a mí y a todo el sevillismo nos gustaría es lo que hemos visto en esos 30 minutos".

El penalti en otro contexto: "No vamos a recordar de todos los infortunios, pero hoy en una acción esporádica hubo un penalti que pudo meter al rival en el partido, menos mal que ya teníamos el marcador muy abultado".

El partido europeo en Praga: "Esto nos va a ratificar en el buen camino, en que capacidad tenemos. Pero allí vamos a sufrir, el Slavia es un magnífico rival, se siente más poderoso en su casa con la afición que tiene. Pero ya dije que tenemos muchas posibilidades y vamos a pelear con uñas y dientes para dejarlo todo en el terreno de juego".