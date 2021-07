Dmitrovic: "No he podido elegir mejor equipo"

Marko Dmitrovic, a pesar de que ya este domingo en una entrevista ante los medios oficiales ya pronunció sus primeras palabras como jugador del Sevilla, ha mostrado en su presentación ante la prensa la ilusión que le produce la llegada a un club como el nervionense.

"Es un reto muy ilusionado y bonito. El Sevilla tiene que tener jugadores para competir al máximo por el puesto. Habrá muchos partidos y sólo lo miro como algo positivo para él y para mí. Habrá que generar positivas dudas al míster. Tanto yo como Yassine (Bono), Javi Díaz y Alfonso. Vamos a dar el máximo desde el primer día para demostrar al míster que puede contar con nosotros. Quiero jugar lo máximo posible, ayudar al equipo y conseguir objetivos, ayudar al Sevilla y seguir creciendo como en los últimos años", comentaba el nuevo portero del Sevilla, internacional por Serbia y que cuenta con 29 años.

El ex guardameta del Eibar expresó la rapidez con que llegó a un acuerdo tras cumplir contrato en el club armero. "No tenía dudas. Fue muy rápido y fácilmente se alcanzó el acuerdo. Sevilla tiene todo lo que buscaba. Es un club perfecto en lo que yo buscaba para mi siguiente paso. Quería quedarme en España y buscar un equipo que tiene objetivos de ganar cada competición. Seguramente no he podido elegir mejor equipo", precisaba el serbio.

El serbio fue preguntado por Bryan Gil y Pozo, jóvenes talentos que han sido sus compañeros en el Eibar. "Tienen un año más para coger más experiencia, son muy jóvenes, tienen un gran futuro, han mejorado mucho la última temporada y seguramente en tendrán oportunidad para dar el esfuerzo máximo y enseñar cualidades para que puedan quedarse en el Sevilla y el míster pueda contar con ellos", indicó.

Buenas referencias. "Llevo seis años en España, y sobre lo deportivo ya conozco al Sevilla y me hablaban de los detalles, con más profundidad, también con Joan (Jordán) y Nemanja Gudelj, que todo lo me comentaron era muy positivo, en superlativo y eso selló mi decisión para venir aquí".

Luchar por LaLiga. "Seguro que sí, ¿por qué no? El año pasado ya vimos que estuvieron muy cerca de ganar LaLiga y muy cerca de pasar a los cuartos de la Copa del Rey, y los octavos de la Champions. Son tres competiciones que aspiramos al máximo. El club sigue creciendo cada año y es el segundo o tercer año seguido en la Champions; son tres competiciones muy ilusionantes e intentaremos dar el máximo".

La afición del Sevilla. "Jugar aquí siempre eran partidos complicados porque el Sevilla es un gran club y tiene una gran afición que ayuda y aprieta al equipo y siempre es el jugador número doce durante el partido. Ilusionado y feliz de poder jugar como local aquí".