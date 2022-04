El Sevilla-Granada de Liga, en directo

Con el lema "juntos a por el objetivo", el Sevilla recibe al Granada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 21:00. El equipo de Julen Lopetegui, después de tres empates consecutivos, dos a domicilio y en casa ante la Real Sociedad, y la derrota en el Camp Nou, ha perdido la segunda posición que ostentó durante 20 jornadas.

Como cuarto clasificado, igualado a puntos con el Barcelona -con un partido menos- y el Atlético, el Sevilla espera que al calor de su afición se produzca la comunión adecuada en este Viernes de Dolores para tener una Semana Santa sin sobresaltos.

El objetivo, ya lo dijo Monchi en el Camp Nou tras la derrota por 1-0, siempre fue la Champions y a eso se agarra un Sevilla que debe superar al necesitado Granada.

Con arbitraje del novel madrileño Ortiz Arias, y Medié Jiménez en el VAR, los de Lopetegui no pueden escudarse más en las bajas ni en otros condicionantes. En ataque recupera a hombres de peso creativo, como Papu Gómez y Óliver Torres. Ya volvió Diego Carlos y pese a que en la izquierda son baja Acuña y Augustinsson y no están Fernando ni Delaney, hay argumentos suficientes para superar al Granada, haciendo las cosas bien.

El partido llega con prolegómenos solidarios por la recogida de productos para los refugiados de la guerra en Ucrania, tras un llamamiento de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando.