Jesús Navas es humilde pero ambicioso y quiere más. Seis títulos con el Sevilla, dos con la selección española, entre éstos el Mundial de 2010 con participación activa en la consecución del gol decisivo, y los tres títulos con el Manchester United no son suficientes para un futbolista que, pese a su sencillez y su veteranía, tiene en la voluntad de "seguir creciendo" una de sus máximas y virtudes. El gran anhelo de Jesús Navas es levantar un título como capitán del Sevilla. Por la afición y por sí mismo.

Así lo confesó en SFC TV, durante la entrevista que concedió en A balón parado, en la que repasó su trayectoria y sus motivaciones. "Soy una persona muy exigente, siempre miro el día a día, en ir creciendo", confesó el palaciego.

"No me quedo en todas las cosas que he conseguido, he vuelto a Sevilla para poder conseguir otro título. Creo que la afición se merece lo máximo y poder brindarle un título sería muy grande", dijo con valentía Jesús Navas

Para ello, Jesús Navas cuenta con el gran grupo que ha confeccionado Monchi, cuyo regreso también se ha vinculado a la reedición del mejor Sevilla de los títulos, para esta temporada y las venideras: "Lo dije en pretemporada, veía un equipo para hacer cosas importantes. Todos los jugadores pueden jugar. Si sale uno y entra otro lo hace al mismo nivel. Es muy importante para todas las competiciones que nos vienen".

Uno de los puntales de esa plantilla es Jesús Navas, su primer capitán, un fijo en el once de Lopetegui a sus 34 años recién cumplidos que ha jugado hasta ahora los 15 partidos de Liga, con tres asistencias de gol pese a que ahora juega como lateral. "Físicamente me encuentro muy bien, siempre lo he dicho. Las lesiones no sabes cuando llegan", aseguró.

Jesús Navas está muy cerca de marcar un registro inalcanzable en la historia del Sevilla, después de haber batido las más distintas marcas: el jugador con más victorias en la Liga, con más partidos europeos y el que más partidos ha jugado en total, superando a hombres récord como Pablo Blanco, Juan Arza o Manolo Jiménez, al que superó ante el Atlético como futbolista del Sevilla con más partidos en Primera, 355. Antes de Navidad, si lo respetan las lesiones, llegará a los 500 partidos como sevillista.

Actualmente, lleva acumulados 496 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla. De aquí a Navidad quedan tres jornadas de Liga, por lo que si juega en Pamplona, ante el Villarreal y en Mallorca, como parece si no tiene ningún percance en forma de lesión o sanción, empezará el año 2020 con el acicate de lograr el 3 de enero, ante el Athletic y en Nervión, el hito de los 500 partidos.

Pero ahí no se quiere quedar. Jesús Navas tiene entre ceja y ceja, tras esa limpia mirada de ojos azules, el gran reto: emular a Javi Navarro, Martí, Palop, Rakitic, Fernando Navarro y Reyes y levantar como capitán del Sevilla otro trofeo.