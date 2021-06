Un bautizo de altura

Ya está abierta la espita y no hay vuelta atrás. La consagración internacional de Jules Koundé ya es una realidad tras su presentación oficial en sociedad.

El joven defensa sevillista debutó el miércoles con la camiseta de la selección absoluta de Francia en un amistoso de cara a la Eurocopa ante Gales que los de Didier Deschamps vencieron por 3-0. El defensa nacido en París pero originario de Benin no fue titular, pero sí fue el primer cambio y jugó 45 minutos como lateral derecho, cumpliendo en su papel y siendo una pieza importante para el equipo que actualmente ostenta el título de campeón del mundo tras su triunfo en Rusia 2018 y que es, entre otras razones por ésa, el máximo favorito a ganar la Eurocopa.

Por ello, el seleccionador bleu no tardó en elogiar las maneras del joven zaguero titular indiscutible en el Sevilla y estrella ya rotunda en el mercado del presente verano. “Era importante darle tiempo de juego, sé que es defensa central pero ya lo he visto rendir con el Sevilla FC en la derecha. Lo elegí por esa versatilidad. Ha estado sólido y sereno”, dijo Deschamps en su comparecencia de prensa tras el partido.“Defensivamente no tiene preocupaciones. Tiene volumen, se siente cómodo con el balón y ha puesto algunos centros. Todo eso es bueno para los primeros 45 minutos con nosotros, pero eso no le quita espacio a Léo Dubois”, añadió citando al lateral del Olympique de Lyon.

El debut de Koundé hace que el joven futbolista que llegó procedente del Girondins de Burdeos eleve aún más su cotización en el mercado. El Sevilla, que ya rechazó hace un año una oferta de 55 millones de euros del Manchester City, espera que tras su participación en la Eurocopa los grandes de Europa se lancen definitivamente a por uno de los defensas con más futuro del continente.

Su bautizo internacional ha sido como todo lo que Koundé hace, rotundo y firme. El sevillista ha demostrado que ha llegado para quedarse y que no se conforma con ser un invitado de piedra, aunque está al lado de estrellas de mucha clase y experiencia internacional: Kimpembe, Varane, Lenglet, Digne, Pavard, Zouma, Lucas Hernández o Dubois son zagueros de mucho nivel con los que tratará de hacerse un hueco. Lo mejor que le puede pasar es que no vaya finalmente a los Juegos de Tokio con la sub 21. Será la prueba de que está asentado en la selección de Deschamps.

Mientras, en el Sevilla esperan un verano muy movido pero con la tranquilidad de tener las cosas claras. Su cláusula de rescisión es de 80 millones de euros y se intuye que sus pretendientes, todos ellos poderosos, rondarán cifras muy cercanas.