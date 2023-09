Mendilibar: "A oleadas separamos el equipo"

José Luis Mendilibar analizó su debut en la Liga de Campeones, el partido entre el Sevilla y el Lens para abrir el Grupo B que terminó con empate por los goles de Ocampos y Fulgini, ambos en la primera parte.

"Empezamos generando y dominando más, pero los 90 minutos se hacen largos", reconoció el entrenador del Sevilla en los micrófonos de Movistar. "Y ellos en el segundo tiempo sinceramente han estado mejor que nosotros. Han tenido una ocasión clara de gol en una contra, un cabezazo que ha estado muy bien Marko (Dmitrovic) y a nosotros nos ha costado mucho llegar, generar. Creo que hemos estado separados la línea defensiva del resto y nos ha costado", asumió.

Mendilibar reconocía asimismo que el gol del empate le vino mucho mejor al Lens, que creyó más en sí mismo desde ese momento: "Sí. Nos empataron en el 24 y a partir de ahí ellos se han sentido mucho mejor que nosotros. Igual en el segundo tiempo han jugado mejor que nosotros, sabiendo lo que hacían... Y nosotros estábamos más a oleadas, con prisas, sin mucha cabeza. Y somos un equipo que podemos hacer daño pero trabajando todos en equipo. A oleadas es difícil porque separamos mucho el equipo".

Paciencia para acoplar a los nuevos

También fue cuestionado si es pronto para ver el acoplamiento de los nuevos y los anteriores jugadores de su plantilla. "No es tan fácil llegar y besar el santo. Tenemos que tener paciencia en ese sentido. Es verdad que los que llevan tiempo estás cansado de verlos, pero te dan cosas y no hace tanto que nos dieron una Europa League. Tenemos que esperar a los que han llegado y a los que estaban.

Su debut en la Champions quedó para la última pregunta. "Hemos sufrido mucho, nos ha tocado sufrir. Metimos el gol rápido y el pensamiento se va a a ver si disfrutamos. Pero no se puede disfrutar mucho de un partido de Champions, porque son los mejores equipos de Europa. Hemos sumado un punto y a pensar en el que viene, en recuperar a la gente y en la tanda de partidos que tenemos".

Juanlu y Soumaré

Ya en la sala de prensa fue preguntado por algunos jugadores, como Juanlu y Soumaré. "No me gusta hablar de individualidades. Somos un equipo. Juanlu ha notado que es partido Champions. Es fuerte físicamente y ha terminado reventado, el ritmo, los nervios... Según iba pasando el partido le ha costado. Y Soumaré tampoco nos ha dado un cambio grande en el partido, La idea era dar fortaleza física y a ver si nos daba algo más. Pero no es culpa de él. Un jugador solo no puede hacer bueno al equipo. Al revés, si el equipo está bien, normalmente los jugadores estarán mejor".