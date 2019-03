Pablo Machín: "La mala suerte y la dinámica se han unido"

Pablo Machín ha lamentado "la mala suerte" del Sevilla, tanto en los goles encajados como en las dos lesiones, Vaclik y Wöber, y sobre todo en las ocasiones desperdiciadas. "La mala suerte y la dinámica se han unido una vez más, porque ellos en dos veces han hecho dos goles y nosotros hemos tenido muchas oportunidades, no han entrado. Y yo me quedo en que el equipo sigue generando, y la implicación y el esfuerzo lo tienen, es el único camino y lo que nos tiene que dar esperanza y que estamos vivos. Esa es la receta, tenemos capacidad de ganar en Praga y vamos a por ello", ha comentado para SFC Radio.

Su lectura del partido ante el Slavia ha sido esta: "Se nos ponía el partido muy bien, empezando desde el primer minuto con una presión alta, robando un balón y siendo efectivos. Ya tuvimos el primer contratiempo, con el primer tiro, no sé si iba a puerta siquiera, y en un rebote va a la escuadra. Luego hemos tenido acierto en esa jugada de estrategia, que habíamos hecho muchos huys y no materializábamos y ha sido un auténtico golazo, y luego la mala suerte en ese córner defensivo, que además del gol supone la lesión del portero. Ha hipotecado un cambio y luego Wöber ha tenido un golpe y ha vomitado y no podía continuar".

En el cúmulo de infortunios, ha incluido algún fuera de juego que no era, como uno de Ben Yedder, que marcó con la jugada ya anulada. "Cuando no hemos tenido el acierto nosotros, el línea tampoco lo ha tenido. Ha habido un gol legal, según me han comentado. Es otro infortunio. Para ganar los partidos hay que generar ocasiones, las estamos generando. En otras épocas hemos tenido ese acierto, que ahora se nos niega. Y ahora tenemos que seguir buscando ese acierto. Ellos han tenido suerte en pocas llegadas y nosotros todo lo contrario".

Pablo Machín, no obstante la pertinaz racha negativa, saca conclusiones positivas: "Por supuesto que hay vida, hemos visto muchas veces remontadas en casa o fuera. La implicación del equipo está ahí, el equipo se ha dejado el alma. Y estoy seguro de que vamos conseguir revertir esto. Ahora hay que pensar en el domingo. No hemos tenido la posibilidad de reservar para que estén frescos, que es también fundamental para competir".

De nuevo, dos lesiones que fuerzan dos cambios, otro infortunio. "Lo de Wöber espero que sea fruto del golpe, y lo de Tomas habrá que hacer alguna prueba. Otro partido que hemos tenido que hacer dos cambios a la fuerza, que nos quita para refrescar. Necesitamos que los futbolistas estén más acertados, pero la capacidad la tienen", insistió.

Y ahora, vista a la Real Sociedad: "El domingo, a competir bien. Nuestra afición ha sido fundamental hoy y lo será para darnos ese plus que necesitamos".