El Sevilla, en la estela del Manchester City por su juego colectivo

El Sevilla superó de cabo a rabo al Atlético de Madrid gracias a una exhibición de juego coral. El colectivo es el fuerte de un equipo en el que no brillan las individualidades y como mejor ejemplo de esta realidad se produjo el segundo fallo de penalti de uno de sus futbolistas más determinantes, Ocampos. Pero ni eso arredró al espíritu de equipo de un Sevilla que sigue la estela del Manchester City en cuanto a esa concepción de juego orquestado por todos, incluido el portero Bono.

Según desvela la empresa Opta, que nutre estadísticamente a LaLiga, el Sevilla es el equipo que más goles lleva marcados en 2021 con jugadas de más de 10 toques tras... el City de Guardiola. Siete tantos han conseguido así los hombres de Lopetegui, por ocho los de Guardiola.

7 - Only @ManCity (eight) have scored more goals ended a sequence of +10 passes than @SevillaFC_ENG (seven) in the Top 5 European Leagues this 2021. Architecture#SevillaFCAtleti pic.twitter.com/wyT9HqS5Bo