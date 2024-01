Peores números absolutos del Sevilla que en los tres últimos descensos

La deriva del Sevilla parece no tener fin. Quique Sánchez Flores no sólo no da con la tecla sino que empieza a dar bandazos peligrosos, como el error táctico que no supo corregir en Gerona y la goleada sufrida a manos del líder de Primera División supuso una humillación histórica que enciende todas las alarmas en Nervión. En tres de sus cuatro descensos presentaba mejores números que los actuales, como para no espantarse...

Echando un vistazo a la historia, el actual Sevilla es el tercero en la lista de los que presenta peores números en la jornada vigésima segunda. Sólo en dos temporadas acumulaba menos puntos, la 67-68, que bajó, y la 57-58, que se salvó. Incluso en los dos últimos descensos, los de las Ligas 96-97 y 99-00, presentaba a estas alturas unos números raquíticos pero algo mejores que los actuales, que son tres victorias, siete empates y once derrotas para 16 puntos.

En la 96-97, el Sevilla de Camacho sumaba a estas alturas de temporada cinco victorias, siete tres empates y trece derrotas, para acumular 18 puntos, dos más que actualmente. Eso sí, era decimonoveno y estaba en los puestos de descenso, de los que se libra el Sevilla actual por los pocos puntos que han sumado Almería, Granada y Cádiz, que lo sigue a un punto de distancia como el equipo que marca la línea roja.

En la temporada 99-00, con Marcos Alonso, el Sevilla también sumaba más puntos que en la actual, concretamente uno. En la jornada vigésima primera, aquel equipo llevaba 17 puntos gracias a tres victorias, ocho empates y diez derrotas. En cambio, era colista descolgado, vigésimo a siete puntos de los puestos de salvación. Es decir, al Sevilla actual lo están salvando claramente las pésimas puntuaciones de los tres equipos que están por debajo.

Hay que remontarse a la temporada 67-68, que también acabó en descenso, para encontrar peores números que los actuales. Entonces era decimosexto, colista en clasificación de 16, tras haber sumado a estas alturas 13 puntos actuales (10 porque la victoria sumaba dos unidades, no tres), gracias a tres triunfos, cuatro empates y 14 derrotas.

Incluso en el otro descenso del club de Nervión en la historia, el de la campaña 71-72, presentaba unos números muy superiores en la jornada 21ª: era undécimo con siete victorias, seis empates y ocho derrotas, para 20 puntos reales (victoria de dos) y 27 virtuales. Pero aquel equipo de Dan Giorgiadis se desplomó en la segunda vuelta y acabó bajando a Segunda División.

En la historia también hay otro precedente malo, aunque entonces salvó la categoría. Fue la temporada 57-58, histórica porque jugó como subcampeón de Liga la Copa de Europa y alcanzó los cuartos de final. Pero a estas alturas era el colista de una tabla de 16, con tres triunfos, cinco empates y 13 derrotas, aunque finalmente terminó décimo.