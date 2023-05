El Sevilla presentará el documental 'Unzué, el último equipo de Juancar', sobre la ELA

Juan Carlos Unzué sigue al pie del cañón en su tremenda lucha contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), la cruel enfermedad que padecen muchos pacientes con menos posibles que el ex futbolista y ex entrenador de fútbol. Tanto es así que está de gira presentando un documental en el que él es protagonista en el que expone las tremendas dificultades que atraviesan los enfermos que la sufren, sobre todo si no pueden pagarse ayudas que no reciben del Estado.

Ése es el motivo del documental Unzué. El último equipo de Juancar. Se estrena en Sevilla este viernes 5 de mayo esta obra dirigida por Xavier Torres, Santi Padró y Jesús Muñoz. Se trata de un retrato del día a día actual de Unzué, XII Dorsal de Leyenda del Sevilla, que lucha desde hace años contra esta enfermedad conocida como ELA -esclerosis lateral amiotrófica-, a la que el exjugador intenta dar la máxima visibilidad posible.

Pase especial en Nervión Plaza

El propio Unzué y el director del documental, Xavier Torres, estarán presentes este viernes en las salas de Nervión Plaza, junto al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el mismo viernes a mediodía José Castro con el ex guardameta sevillista también presentarán ante los medios de comunicación presentarán esta película reivindicativa sobre las urgentes necesidades de los enfermos de ELA.

Unzué se ha implicado de lleno en esta lucha de forma tenaz y ejemplar, en la idea de conseguir apoyos económicos para fomentar los avances científicos sobre esta enfermedad, que en España sufren actualmente alrededor de 4.000 personas, las que han sobrevivido a un altísimo índice de mortalidad en sus primeros años. También para fomentar el apoyo económico a los pacientes con menos posibilidades para paliar sus dramáticos efectos y sintomatología.

Recaudación íntegra para luchar contra la ELA

El presidente del Sevilla, después de presentar el documental a mediodía en el antepalco del estadio nervionense, acompañará a Unzué y a su familia en su proyección, cuyas entradas se pueden adquirir en las taquillas de los cines del Nervión Plaza. El precio íntegro de las mismas irá destinado a la investigación y lucha contra la ELA.

El documental, según explica en su web el club de Nervión, "se centra tanto en la vida privada del exguardameta como en sus actividades públicas". Parte del rodaje muestra cómo Unzué organizó junto al Barcelona, otro de sus exequipos, y el Manchester City, "el partido amistoso cuya recaudación, más de 4,3 millones de euros, ha sido destinada a la investigación contra la ELA". Se disputó el verano pasado ante 90.000 espectadores en el Camp Nou.

Unzué abre las puertas de su casa y muestra su degeneración física, la prueba más evidente de una enfermedad cuyos pacientes encarnan una lucha tremenda, muchas veces sin apoyos económicos. "Algunos se rinden y se dejan morir por no tener posibilidades económicas", reconoce dolido el navarro.

Unzué. El último equipo de Juancar se presentó en el pasado Festival de Málaga y en el BCN Film Fest, y es una producción de Televisió de Catalunya, S.A. y A Contracorriente Films. La película será distribuida en cines por A Contracorriente Films.