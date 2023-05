El Sevilla vuela ya hacia Budapest para disputar la final de la Europa League

Manifestación de sevillismo en los dos aviones que partieron este martes con destino al aeropuerto de Budapest. Al final, ambos coincidieron prácticamente en el tiempo, ya que el equipo salió casi a la misma hora.

El ex vicepresidente José María del Nido Benavente era una de las presencias más llamativas en la aeronave en la que viajaba la primera plantilla sevillista al completo, incluidos Acuña, Tecatito Corona y Pape Gueye, que no pueden jugar por sanción y por no estar inscritos en la lista de la UEFA.

Destacaba también la presencia de varios ex futbolistas del Sevilla como Javi Varas, Prieto, Pareja, Pablo Blanco o Fernando Navarro, entre otros.