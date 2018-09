Expectación por Quincy Promes

El parón liguero toca a su fin. El Sevilla afronta en la mañana de hoy el último entrenamiento específico para el partido ante el Getafe de este domingo, si bien mañana habrá la habitual sesión de activación en la que Pablo Machín terminará de perfilar el once titular y la convocatoria definitiva para el partido de la tercera jornada. El entrenador soriano tiene más o menos definido un once base, en el que ya podría entrar Quincy Promes.

Entre la afición sevillista hay una gran expectación por comprobar in situ y con más rodaje junto a sus nuevos compañeros el rendimiento del veloz extremo procedente del Spartak, y no sería nada extraño que Pablo Machín lo incluyera en su once titular, teniendo en cuenta que Franco Vázquez fue el último de los internacionales en llegar junto a Muriel. Y también por la rapidez que puede aportar al ataque.

Para definir el once que se enfrentará al Getafe, Machín tendrá en cuenta la incidencia de los largos viajes y los minutos acumulados por los ocho internacionales con sus respectivas selecciones. Y ahí lleva cierta ventaja Quincy Promes sobre Franco Vázquez, si bien el holandés acumuló más minutos con su selección que el argentino, quien en cambio tuvo que realizar un viaje mucho más largo y se ejercitará en Sevilla apenas dos días antes del partido, por cuatro de su competidor para el extremo izquierdo.

Quincy Promes jugó en París el domingo y es el segundo internacional que más minutos jugó con su selección: 28 ante Perú y 76 contra Francia. Pero el miércoles ya estaba a las órdenes del entrenador sevillista, mientras que Franco Vázquez, tras debutar ante Guatemala con la albiceleste, amistoso en el que disputó 34 minutos, se quedó en el banquillo en el Colombia-Argentina de la madrugada del miércoles, viajó el jueves y se incorporó ayer por la mañana junto a Muriel, que sí jugó más de una hora en esa cita, celebrada en New Jersey, Estados Unidos.

El largo viaje, con la larga travesía de costa a costa entre Los Angeles y New Jersey antes de regresar a España (más de 16.000 kilómetros en total) también puede pesar a la hora de tomar la decisión final, así como el aporte de verticalidad y rapidez al ataque que puede ofrecer el holandés. Por el contrario, el Mudo está ya más hecho al sistema y ha sido el titular hasta ahora en el flanco izquierdo del ataque en los partidos importantes.

Así pues, la elección entre Quincy Promes y Franco Vázquez puede ser la gran duda del equipo de Pablo Machín. Andre Silva seguirá en la punta del ataque, pese a que es quien más ha jugado: 180 minutos, anotando el gol del triunfo en el Portugal-Italia. Pero arribó a Sevilla el martes, tras jugar el lunes en Lisboa, y el miércoles ya se ejercitó con el resto del equipo, al igual que Promes, Vaclik o Kjaer, que ya se entrenó el martes, tras jugar con Dinamarca el sábado.

Muriel, que también llegó el jueves y se ejercitó ayer, acumula 90 minutos entre sus dos partidos con Colombia. Ayer Machín hizo un aparte con él para hablar. El colombiano no entró en la convocatoria para el derbi y es improbable que ingrese en el once titular. Y Carriço tiene más papeletas para formar en la zaga junto a Kjaer y Sergi Gómez que Gnagnon, que se incorporó el jueves tras haber disputado 90 minutos con la selección sub 21 de Francia. Así pues, el equipo podría ser el formado por Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Roque Mesa, Banega, Arana; Sarabia, Quincy Promes y Andre Silva.