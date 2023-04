En-Nesyri: "Estoy muy contento por este gol"

El futbolista del Sevilla, En-Nesyri, ha sido clave en la victoria de su equipo con ese gran gol de cabeza en el minuto 94 para derrotar al Villarreal por 2-1.

El delantero, en los micrófonos de Movistar, ha analizado ese sensacional triunfo: "Esta victoria nos da mucha confianza. Muy contento con el trabajo del equipo. Estuvimos peleando noventa minutos. Y por mí también estoy contento por este gol. Esto es por la afición, que nos anima noventa minutos. Gracias a la afición y a seguir así".

Con respecto al gol, En-Nesyri se mostró feliz: "Esto viene con el trabajo. Confío en mi trabajo y siempre voy a seguir trabajando para llegar más lejos. Si llego a 20 goles, perfecto; si no, no pasa nada". "Me siento bien con la afición así. Ojalá sigamos así", concluyó.