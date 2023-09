Soumaré, Sow y la urgente cohesión de la medular del Sevilla

Las circunstancias del retardado mercado de fichajes del Sevilla, con la llegada de Víctor Orta el pasado 20 de junio, tiene su reflejo en la paulatina reestructuración que está acometiendo José Luis Mendilibar en su primera temporada desde cero en Nervión. Bueno, desde cero, no, porque él mismo insiste en que no se puede desdeñar a los futbolistas que dieron otro título a la entidad el pasado 31 de mayo. El técnico vizcaíno hizo autocrítica tras el empate ante el Lens y habló de la separación de líneas, de ataques a arreones, de desorden en el repliegue... Parece que el Sevilla sigue adoleciendo, por ahora, de la falta de un centro del campo que lo cohesione todo.

"Hemos atacado a oleadas y no hemos sido mucho equipo, con líneas muy separadas y defendiendo atrás cuando perdíamos el balón. Hay que mejorar en eso, en estar más juntos para poder jugar mejor", dijo el vizcaíno tras su debut en la Champions, un partido que no le gustó. Mendilibar sabe cuál es el problema y poco a poco va metiendo a los hombres que deben corregirlo, aunque éstos llegaron tarde y necesitan su periodo de adaptación, no ya entrenando, porque el tiempo apremia, sino compitiendo: próxima parada, Pamplona, El Sadar...

Djibril Sow, el primer fichaje de Víctor Orta

La gran apuesta de Víctor Orta en la planificación ha sido cambiarle la cara al centro del campo. Ahí siguen Fernando en la que va a ser su última temporada como sevillista, Joan Jordán, con un papel secundario por su lesión en la consecución de la séptima Europa League, Rakitic en su último año de contrato y esperando una renovación...

Y ahí es donde Víctor Orta ha querido meter el bisturí este verano, con dos de sus grandes apuestas, Djibril Sow, su primer fichaje, del Eintracht de Fráncfort por 10 millones de euros, y Boubakary Soumaré, que esperó al Sevilla hasta el 1 de septiembre desechando otras ofertas para llegar cedido con una opción de compra que ambas partes esperan cumplir, por una cifra similar. El primero llegó el 24 de agosto y ya ha jugado dos partidos como titular, tras el parón. El segundo, con el malentendido del idioma, ya ha jugado también dos partidos tras el parón, aunque como suplente.

Un Sevilla partido en dos ante el Lens

Ante el Lens ya le dio media hora al medio centro de posición que debe ser clave en la reestructuración del equipo. Pero entró a un partido que estaba abierto de par en par, con una ida y vuelta constante por esa apertura de líneas de una zaga que no se atrevía a dar el paso adelante ante los rápidos contraataques del Lens. Sin cohesión, no hay confianza para ir arriba sino a oleadas, como denunció Mendilibar. Y para esa cohesión es fundamental que los hombres llamdos a revitalizar el centro del campo se hagan al equipo, al sistema, incluso jugando juntos y escalonados, algo que no han podido hacer por ahora: Soumaré salió los minutos finales ante Las Palmas, ya sin Sow en el campo, y ante el Lens relevó al propio Sow.

Orta apostó por los dos mediocampistas, el internacional suizo y el francés, como parte de su plan de responder al estilo de Mendilibar, que necesita más vigor y elasticidad en el eje para su modelo de presión alta y juego en el campo del contrario. Precisamente en el World Football Summit que se celebra en Sevilla, habló el gestor técnico madrileño de que el entrenador "también es pieza básica para planificar".

Jugadores para presión alta, juego directo...

"Estamos al servicio del entrenador, porque hay jugadores que rinden bien con uno y no con otro, tenemos que crear un equipo en base a un estilo de juego determinado por el entrenador. Ahora mismo tenemos que buscar gente que pueda hacer presión alta, juego directo, buen primer toque... Buscamos a los mejores jugadores para Mendilibar, que es nuestro entrenador, no podemos ser egocéntricos hasta el punto de buscar jugadores que creemos que son buenos aunque no se lo parezcan al entrenador", dijo Orta.

Quizá sea un error buscar un modelo tan apegado a un sistema concreto, porque luego mandan los resultados... O haber dado continuidad a un técnico que hizo un milagro con una plantilla que estaba claro que no era la idónea para su idea y necesitaba una honda reestructuración, que no ha podido ser completa en este primer año de Orta. En eso anda Mendilibar, metiendo poco a poco a los que deben cambiarle la cara al eje, más allá de la anécdota del idioma...