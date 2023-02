De Hummels a Óscar Valentín, Suso marca y cierra un paréntesis de dos años

Suso ha vuelto. Está más fino, o al menos lo parece, incluso que antes de su grave lesión de tobillo en noviembre de 2021, cuando se lastimó de forma fortuita en un entrenamiento y eso lo llevó a un calvario de meses. En Vallecas fue el motor del ataque del Sevilla de nuevo y rubricó su definitivo regreso con un gol. No marcaba desde el 17 de febrero de 2021, cuando hizo el efímero 1-0 ante el Borussia Dortmund (2-3).

Fue un gol similar al de Vallecas. Entonces fue Hummels el que desvió hacia la portería su tirazo desde una posición similar, aunque con la derecha en lugar de la izquierda. A Dimitrievski lo batió con un zurdazo que dio en Óscar Valentín antes de entrar. Han pasado dos años y dos días entre un gol y otro. Y en medio, un sinfín de inconvenientes que Suso ya ha superado.

Fue el 25 de julio pasado cuando Suso volvió a jugar un partido desde el último antes de su lesión de tobillo. Fue en un amistoso ante el Sporting de Lisboa con Julen Lopetegui, para el que era un fijo en la banda derecha en su primer año y medio. Tras contribuir al cuarto puesto y el título de la Europa League en la 19-20, temporada en la que llegó a mitad de curso, en la 20-21 llegó a su cima: 44 partidos, 4 goles, 6 asistencias... Pero luego llegó aquella lesión en noviembre de 2021.

Tras su reaparición, y ya con Jorge Sampaoli, éste confiaba en su talento para dotar de profundidad y clarividencia al ataque del Sevilla. Sin embargo una lesión muscular en el amistoso del parón del Mundial con el Benfica, en el que estaba realizando un buen papel a contra estilo, pues actuó de falso 9, frenó su adaptación al ideario del argentino, que lamentó esa circunstancia.

Éste siguió contando con él pese a que el gaditano a veces tuvo que ejercer en ese puesto de delantero que no le gusta. Incluso protestó contra esa posición públicamente. "Había jugado de falso 9 o en la izquierda, sitios donde yo no solía jugar" apuntó Suso, tras el triunfo ante el Elche, el primer partido completo esta temporada: "En la derecha es donde siempre he jugado".

Desde ahí ha dado ya dos asistencias de gol esta temporada, en lo que ya fue su promesa de que había vuelto, con esos centros venenosos como el del penalti por manos ante el Cádiz (1-0); o el centro del gol de En-Nesyri ante el Osasuna en la Copa (2-1); o el del gol del marroquí al Elche (3-0).

"Necesitaba continuidad para encontrarme cómodo y creo que estoy en un buen momento", dijo en Vallecas. Sampaoli, desde su recuperación, lo ha puesto titular siempre, salvo en el Camp Nou. Allí el Sevilla dio su peor nota, sin el gaditano, que parece que ha vuelto para bien del equipo y su frescura ofensiva.