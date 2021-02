Suso se entrena y Ocampos se prueba y ya pisa el césped

Julen Lopetegui podrá contar con Suso para el encuentro de este sábado ante el Barcelona, aunque debe esperar a ver cómo está mañana a la hora del partido para conocer a fondo su estado y situarlo o no en el once titular. Además, el entrenador del Sevilla ha desvelado que Ocampos ya ha pisado el césped, aunque "no ha tenido buenas sensaciones" y no podrá incorporarse todavía a los disponibles para jugar.

"Lucas no va a estar, no ha tenido buenas sensaciones y no va a estar. Teníamos la esperanza de que pudiera incorporarse, no ha podido ser y habrá que esperar. Y Suso ha completado el entrenamiento y ya vamos a esperar un poco para tomar la decisión esta noche respecto a él", ha dicho durante su comparecencia telemática previa al encuentro con el Barcelona.

Ocampos se lesionó el pasado 6 de febrero, cuando sufrió una dura entrada de Djené en el Sevilla-Getrafe. En principio incluso se temió una lesión de más gravedad, pero las pruebas realizadas descartaron afectación ósea y rotura de ligamentos.

Aun así, la baja estimada para un esguince de grado II como el que sufrió es de un mes como mínimo y el argentino está anticipando los plazos, ya que ha pisado el césped y se ha probado tres semanas después de sufrir aquella entrada.

De esta forma, podría unirse al equipo al semana próxima. Si no para la vuelta de la semifinal de la Copa, para el siguiente partido de Liga o la vuelta de los octavos de final de la Champions en Dortmund.