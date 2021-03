La previa: El peligro de ver cercana la meta

Llega la fase de la temporada en que la mente puede más que las piernas y dominar la cabeza incluso pesa más que el lastre físico que acumulan los músculos. El Sevilla está muy bien posicionado en la Liga, dentro del objetivo, con un amplio margen de ventaja sobre sus perseguidores del ansiado cuarto puesto... y atisba ya el parón de marzo como un oasis en medio de la dura travesía del desierto. A partir del domingo, los que no viajen con sus selecciones podrán tener un pequeño reposo del guerrero. Peligro a la vista.

Con los labios agrietados por el esfuerzo y la sed, costillares e isquiotibiales doloridos de tanta expansión y contracción muscular, dejarse desfallecer al fresco es lo que apetece cuando ya se atisba la meta. Y he ahí donde la mente tiene que realizar su labor de concentración para que el cuerpo responda en el penúltimo escalón. Así lo pidió Julen Lopetegui en la previa, sabedor de que esta última batalla antes del prometido oasis, que se aparece como el necesitado espejismo que nubla la vista por la fatiga, implica un contexto peligroso para los intereses de su equipo. Relajarse está prohibido todavía, antes e este esfuerzo.

El entrenador del Sevilla hizo ayer su labor públicamente y lo seguirá haciendo en la charla táctica previa al encuentro de esta noche en el José Zorrilla, a las 21:00. Antes habrá de decidir qué once titular elige para enfrentarse al equipo de Sergio, en el que hay también tocados y dudas. Así, Joaquín, podría cambiar de compañero en el eje de la zaga albivioleta, dado que El Yamiq es duda para el encuentro después del golpe que sufrió en El Sadar. Como Lopetegui, Sergio tiene margen a lo largo del día de hoy para decidir y valorar quiénes son los hombres que están en mejores condiciones para un partido en el que ambos se juegan mucho.

Sergio cuenta con el ex bético Bruno y con Javi Sánchez para sustituir "con garantías" al marroquí, en el caso de que no llegue a tiempo. Pero al margen de quién forme en el eje de la zaga, el Valladolid repetirá su esquema de las tres últimas jornadas, en las que sumó cinco de los nueve puntos en juego. Quién no podrá estar es el joven extremo luso Jota, debido a esguince de tobillo. Una preocupación menos para Lopetegui.

Si el central marroquí es la duda en el Valladolid, en el Sevilla lo son Ocampos y Fernando, que fueron baja ante el Elche pero que ya parecen disponibles. Lopetegui tendrá que hilar fino ahí para no forzar la máquina con ambos antes del parón.

El técnico sevillista cuenta con la buena nueva de que tiene a dos hombres descansados por su ausencia ante el Elche, día en el que cumplieron sanción. Diego Carlos y Joan Jordán pueden oxigenar al equipo ante un partido que Lopetegui volvió a calificar de complejo y complicado, en su habitual respeto máximo a cada uno de los rivales que se va encontrando en el camino.

Con dos de los pilares de nuevo formando parte del núcleo duro, quedan otras cuestiones por resolver, como quiénes formarán en el centro del campo y el ataque, dependiendo del estado de Fernando y Ocampos, claro está.

Cuestión aparte es la del 9. No parece el momento oportuno de quitarle la titularidad a En-Nesyri, después de que ante el Elche volviera a demostrar que ha recuperado el estado de gracia con el nuevo golazo de cabeza que marcó, el gol vigésimo primero del curso, el decimoquinto de la Liga. El marroquí, nuevamente citado por su país, será de los que no tenga descanso. Quizá Lopetegui le pida otro esfuerzo continuado, uno más, aunque en su caso el oasis sea la ilusión de jugar por Marruecos, junto a Munir, que por fin podrá jugar con su país de origen.