Vista en el Juzgado de lo Mercantil por la demanda de Castro contra Del Nido

La lucha accionarial tiene hoy un nuevo capítulo con la vista en el Juzgado de lo Mercantil por la demanda que ha interpuesto José Castro contra la ruptura del pacto de gobernabilidad que firmó con él José María del Nido. El ex presidente solicitó una Junta General Extraordinaria y ahora será la justicia ordinaria la que dictamine si se celebra o cuándo se celebra. La cita es en los Juzgados de Viapol.

Además, según Muchodeporte, la demanda incluye la solicitud de Castro de que Del Nido pierda su voto como accionista mayoritario en la próxima Junta General Ordinaria, en consonancia con la ruptura de ese pacto de gobernabilidad.

En Viapol no ha aparecido José María del Nido. Sí lo han hecho José Castro, como demandante, junto a su abogado, el abogado de Del Nido, José María Cruz y Carolina Alés como testigos de Castro y José María del Nido Carrasco como testigo de ambas partes en litigio.

Ahora será la justicia la que vaya marcando los tiempos de esta lucha accionarial, abierta a raíz de la propuesta de Del Nido de elevar una remoción contra el actual consejo de administración en la Junta Extraordinaria que solicitó, con el único punto en el orden del día de revocar a todos los consejeros, desde José Castro como presidente hasta los representantes de sus acciones en el consejo, incluido su propio hijo, José María del Nido Carrasco, actual vicepresidente del club.

En noviembre de 2019, Castro y Del Nido acordaron, ante notario, un pacto de gobernabilidad según el cual iban a ir juntos de la mano en la dirección del club, como principales accionistas. Ese pacto incluía la posibilidad de que a partir de 2022 José María del Nido Carrasco accediese a la presidencia, según confirmó Francisco Guijarro en un duro ataque a Del Nido.

"No es el momento, ni es una oportunidad para él, cuando si se hubiera esperado, dentro de tres años el hijo iba a presidir el Sevilla, según el pacto. No entiendo lo de romper el pacto, cuando tiene penalización... No lo entiendo", dijo recientemente Guijarro, accionista mayoritario del grupo de Utrera.

Pero ese acuerdo fue roto por Del Nido cuando solicitó la Junta Extraordinaria a mediados de septiembre, confirmado lo que avanzó Diario de Sevilla en agosto de que pretendía hacerse con el poder en el Sevilla.

Este diario también desveló que el ex presidente incluso quería apartar a su hijo del consejo, quitándole la representación de sus acciones mediante un requerimiento notarial.

Una vez que las partes den su testimonio en el juzgado, será el juez de lo Mercantil quien dictamine si valida la solicitud de Junta Extraordinaria de Del Nido o si, en cambio, no sólo la impide sino que le quita el voto en la próxima Junta Ordinaria.

Además, Accionistas Unidos ha pedido la unión del sevillismo contra el capital extranjero y para ello se reunió este martes con Del Nido, según anunció la plataforma de minoritarios, que ya se vio con José Castro y que ha asegurado que no se reunirá, en cambio, ni con Sevillistas Unidos 2020, los americanos, ni con Lording, la sociedad que ha comprado acciones del Sevilla con el respaldo de la agencia de representantes Promoesport, del agente José Rodríguez Baster, Rodri, que en su día tuvo mucho contacto con Del Nido y que incluso tuvo en su nómina de representantes a su hijo menor, Adriano del Nido.