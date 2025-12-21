Accionistas Unidos clama contra "la enésima tropelía cometida en el Bernabéu" y contra la indefensión del Sevilla

Accionistas Unidos ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de la red X en el que arremete contra los arbitrajes que suele sufrir el Sevilla, especialmente en el Santiago Bernabéu, y también contra la indefensión del equipo por la presunta omisión del club en este asunto. Siendo más que obvio que Marcao se expone a una dura sanción por su absurda expulsión y su desproporcionada reacción insultando al árbitro, la queja es por otras cuestiones como los dos penaltis que el VAR corrigió a Muñiz Ruiz o la expulsión de Almeyda por dirigirse al árbitro en el túnel de vestuarios al descanso.

Directamente AU también señala al comité de dirección del Sevilla por no hacer patente cierta "saña" hacia el equipo en los arbitrajes y decisiones de los comités federativos. Algo que ya fue expuesto por algunos sevillistas en la pasada Junta General Ordinaria de Accionistas. Lo hace con un exhorto que titula "respeten al Sevilla F.C.".

El texto de la plataforma minoritaria habla de "enésima tropelía cometida" en el Bernabéu y recuerda que en el turno de ruegos y preguntas AU ya le inquirió a José María del Nido Carrasco para que exija "respeto a nuestra centenaria institución".

Y habla de "la saña con a que se castiga al club en el césped y en los despachos" ya que a su entender "no tiene parangón en el fútbol de nuestro país". "¿Quién defiende al club de los continuos y reiterados ataques por parte de los comités federativos y del colectivo arbitral? ¿Quién protege a nuestro entrenador, cuando se le falta el debido respeto a un profesional del Club?", se pregunta AU en su proclama.

Entre las presuntas "tropelías" se cuestiona la propensión a pitar penalti en el área de Sevilla y no hacerlo en el área del Madrid... como en la caída de Juanlu sobre la raya en una entrada de Fran García. Es una jugada dudosa.

Otra fue que no le sacara la segunda amarilla a Rodrygo por pistar en el talón de Aquiles a Marcao antes del descanso teniendo ya una amarilla por simular un penalti. Esto sí lo recogió la web del club en su crónica. "El colegiado, poco antes del final, perdonó la segunda amarilla a Rodrygo tras una patada por detrás al tobillo de Marcao". Y fue también lo que le reclamó Marcao a Muñiz Ruiz al ver la segunda amarilla: "¿Esta sí y la de allí no?", le espetó.

El téxto íntegro del mensaje dice así:

Ante la enésima tropelía cometida ayer en el Bernabéu, es pertinente recordar y repetir las preguntas que le hicimos al Presidente del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club en la pasada JGA. ¿Hay alguien al mando del Club, que exiga RESPETO a nuestra centenaria institución? La saña con la que se castiga al club, en el césped y en los despachos, no tiene parangón en el fútbol de nuestro país. ¿Quien defiende al Club de los continuos y reiterados ataques por parte de los comités federativos y del colectivo arbitral? ¿Quién protege a nuestro entrenador, cuando se le falta el debido respeto a un profesional del Club?