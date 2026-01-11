Alexis Sánchez causa baja en el último entrenamiento del Sevilla y es duda para el partido ante el Celta

La última sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de recibir al Celta de Vigo ha dejado dos notas negativas, una de ellas preocupante para el duelo que se disputará este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ni Alexis Sánchez ni Marcao se han ejercitado junto a sus compañeros, siendo el chileno seria duda para participar en el encuentro frente al combinado vigués. Una contusión en la pelvis ha sido el motivo de la ausencia del atacante sudamericano, que tenía muchas papeletas para partir de inicio en un choque que se antoja vital para el equipo que dirige Matías Almeyda. Por su parte, el brasileño ha realizado trabajo específico, aunque aún le restan cinco partidos de sanción y no iba a estar disponible de todas formas.

Completan el parte de bajas los lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Gabriel Suazo, sumándose Akor Adams y Chidera Ejuke debido a su participación en la Copa África con Nigeria. Las Súper Águilas derrotaron a Argelia y se han clasificado para las semifinales del torneo continental, por lo que no estarán disponibles ni este fin de semana ni el siguiente, ya que aún perdiendo deberán disputar el choque por el tercer puesto. Con todas estas ausencias, Almeyda deberá plantear un once titular muy distinto al de gala para buscar tres puntos que supongan un buen cierre para la primera vuelta.

Matías Almeyda se protege del frío en el entrenamiento de este viernes. / Ismael Rubio

Un partido para buscar la tranquilidad

Tras los resultados acontecidos este fin de semana en LaLiga, el Sevilla Fútbol Club deberá ganar si quiere tener un colchón de seguridad con los puestos de descenso. De caer frente al Celta de Vigo, los hispalenses se quedarían a tres puntos de la zona de peligro, algo que parecía impensable hace apenas unas semanas. Sin embargo, las derrotas propias y las victorias ajenas han propiciado un escenario indeseable en el que la decimoctava posición está más cerca de lo que gustaría. Venciendo al combinado celeste no sólo se acabaría, de momento, con los fantasmas, sino que se daría un salto importante en busca de la tranquilidad, quedándose a seis puntos de la sexta plaza y con seis de ventaja sobre el abismo.

Aún queda toda una segunda vuelta por delante, pero en el Sevilla son conscientes del trabajo que tienen que hacer para evitar el sufrimiento de la pasada campaña. Tanto el choque ante el Celta como el del próximo fin de semana frente al Elche se antojan vitales para no confirmar una nueva crisis, que pareció comenzar con la goleada del Levante UD en la última jornada liguera. Las dudas debido a las abundantes ausencias son justificadas por parte de una afición que sabe el momento por el que atraviesa su equipo, aún sin comprender cómo ha pasado de ser un habitual en competiciones europeas a pelear por no descender.