Alexis Sánchez: "Hay que demostrar en el campo de juego que la edad son números"

Alexis Sánchez ya ha estrenado este jueves su condición de futbolista del Sevilla al entrenarse con el grupo tras haber obtenido el permiso de trabajo de la Oficina de Extranjería. Un trámite solventado con más aristas de lo normal al tratarse de un jugador extracomunitario pese a los muchísimos años que lleva jugando en Europa. Casi inmediatamente, el club ha podido publicar la entrevista que ya tenía grabada por sus medios oficiales. En ella destacó sus motivaciones para fichar por el Sevilla.

Una de ellas, ha sido la pasión con la que el sevillismo vive el fútbol, algo a lo que los hispanoamericanos siempre dan mucha importancia. "Han sido días intensos, estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el FC Barcelona. El estadio, la afición es algo que es de temer", expresó.

La elección del Sevilla frente a volver a América

"Es una oportunidad, con un club grande como es el Sevilla", continuó Alexis Sánchez (Tocopilla, 19-12-1988). "Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande"

Insistió Alexis en lo que ha influido conocer cómo se vive el fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "El estadio, la afición. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”.

La importancia relativa de la edad

El asunto de la edad, ya que cumplirá 37 años en diciembre, salió a la palestra lógicamente. "Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego que la edad son números...".

Además, Alexis aseguró que no siente que venga de vuelta del fútbol: "Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar".

La polivalencia y la conexión con Almeyda

Y otro asunto importante fue que puede actuar en varios puestos del ataque, según dijo. "En las tres posiciones que son de arriba, al medio también me acomodo muy bien, pero mientras pueda ayudar al equipo, al míster… También eso es importante y para ayudar a los más jóvenes. Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante”.

Evidentemente, también fue preguntado por su coincidencia en Nervión con otro chileno, Gabriel Suazo: “Sí, lo conozco en la selección. Nos conocemos, nos entendemos muy bien la forma de jugar. Sé cómo juega y la verdad que es un profesional en la selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho”.

Y para rematar, volvió a elogiar la pasión del sevillismo... "La gente en Sevilla es única y es una de las razones por las que vine acá, también es por eso. La afición es lo que a veces uno le dan ganas de jugar porque al final estás jugando con 12 dentro".