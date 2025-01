Alineación posible del Sevilla-Valencia: Urgencias en defensa

Con urgencias para apagar el fuego deportivo e institucional. El Sevilla recibe este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán al colista de LaLiga EA Sports, el Valencia de Carlos Corberán, en un encuentro que será clave para la dinámica del conjunto andaluz. El equipo de García Pimienta llega al encuentro después de una racha negativa de resultados, con las goleadas recibidas ante el Atlético de Madrid, Real Madrid y, sobre todo, el Almería -equipo de Segunda División- en los dieciseisavos de la Copa del Rey. Este último supuso un duro golpe a la plantilla y al club que espera resolver esta crisis de resultados lo antes posible con una victoria en LaLiga. Si no lo hace ante el Valencia, que es colista y en una situación crítica, el problema del Sevilla se agravará.

La bajas y novedades del Sevilla

En la parcela meramente deportiva, Xavi García Pimienta recupera este fin de semana a uno de los hombres importantes en el centro del campo, Djibril Sow. El suizo cayó lesionado por un problema muscular después del partido ante el Atlético de Madrid durante un entrenamiento. El helvético se perdió las citas ante Celta, Madrid y Almería, pero ya entrena a total disposición del García Pimienta y puede ser de la partida para el Sevilla mañana. Por otro lado, a la bajas confirmadas de Tanguy Nianzou y Chidera Ejuke -éste todavía sigue con su proceso de recuperación pese a volver a los entrenamientos-, se le unen Kelechi Iheanacho y Valentín Barco. Ambos se encuentran muy cerca de salir en el mercado de fichajes y, justamente, los dos también tienen molestias musculares que le impedirán estar disponibles para el sábado en el encuentro del Sevilla y el Valencia.

La posible alineación del Sevilla

El Sevilla recibe al equipo de Carlos Corberán con la imperiosa necesidad de tocar algo respecto al último encuentro con una única finalidad: evitar lo que ocurrió en Almería. En la portería, después de que Nyland volviese a defender la meta hispalense en Copa del Rey, está por ver quién será el que se enfunde los guantes. Es una decisión puramente de García Pimienta quien asegura que jugará el que esté en mejores condiciones. La lógica señala al noruego tras la actuación de Álvaro Fernández en el Bernabéu, pero es cierto que el catalán ha apostado fielmente en el de Arnedo. Todo apunta que será él quien defensa la meta.

Cambios en la defensa

En la línea defensiva sí que se esperan cambios respecto a lo alineado en Almería. Salvo sorpresa mayúscula, Gonzalo Montiel y Marcao saldrán del once inicial para dar entrada a José Ángel Carmona y Nemanja Gudelj. El serbio no estuvo disponible la semana pasada en la Copa del Rey por una indisposición. Ahora recuperado, como capitán blanquirrojo, volverá al once. La otra duda es el lateral izquierdo. Si será Kike Salas o Pedrosa. Por la actuación del canterano en Almería, no sería de extrañar que el ex del Espanyol regresara a la titularidad tras su lesión. Completaría la zaga, como central junto a Gudelj, Badé.

Lokonga, Saúl y ...

Por dentro hay dos piezas fijas actualmente en el Sevilla. Sambi Lokonga y Saúl Ñíguez. Más allá de su regularidad y rendimiento, son intocables para García Pimienta. En parte porque las alternativas no llaman a la confianza, jugadores como Agoumé o Pedro Ortiz. Más dudas genera la mediapunta entre Juanlu Sánchez, Peque o Djibril Sow. Si Pimienta es continuista, apostaría por el canterano de Montequinto. Pero tras los fallos en Almería, lo normal es que regrese Peque a la titularidad por detrás del ‘9’.

Isaac Romero, intocable

Arriba existen pocas dudas. Salvo sorpresa, García Pimienta repetirá el tridente de Almería. Isaac Romero acumula su racha goleadora de tres goles en tres partidos. El lebrijano tiene como objetivo mantenerla. Junto a él, todo apunta a que serán Dodi Lukébakio y Stanis Idumbo, puesto que Vargas acaba de llegar. Estará en el banquillo y no hay que descartar su presencia en el partido, pero al sólo haber entrenado un día sería llamativa su titularidad.